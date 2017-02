Ar J. Statkevičiaus atvirumas nepakiš kojos R. Karbauskiui?

Kad painiojami interesai, įsitikinęs ir socialdemokratas Algimantas Salamakinas: „Čia jau problema ir pakankamai rimta.“ Seimo nariai įžvelgia ir daugiau interesų konfliktų, kurie galėtų kilti siūdinant tautinius kostiumus.

J. Statkevičius apie tai, kad R. Karbauskis ir G. Kildišienė yra jo klientai, prasitarė antradienį, lankydamasis Seime, kur vyko konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“. Joje jis dar kartą pristatė „valstiečių“ lyderio idėją kitais metais tautiniais kostiumais aprengti visus šalies ikimokyklinukus. Ar šie faktai neįsuks „valstiečių“ lyderio į interesų konfliktą?

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (EPK) vadovė, Lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnė Rita Tamašunienė sakė savo nuomonės šiuo klausimu neturinti: „Viena komisijos pirmininkė nieko nuspręsti negali. Bet kokiu atveju dėl galimo interesų konflikto kolegialų sprendimą turėtų priimti visa komisija“.

Patyręs etikos sargas įžvelgė ne vieną konfliktą

„Jeigu R. Karbauskis ar jo damos kažką siūdinasi pas J. Statkevičių, dėl to tikrai kyla interesų konfliktas. Čia – jau problema ir pakankamai rimta“, – tvirtino LRT.lt Seimo narys, buvęs ilgametis EPK vadovas, socialdemokratas A. Salamakinas.

Be to, jam kilo ir dar keletas rimtų klausimų dėl vadinamosios vaikų tautinių kostiumų idėjos įgyvendinimo: „O kas iš verslininkų kaulys pinigų toms sermėgoms? Jeigu pats R. Karbauskis, tai kuo jis įsiteiks verslininkams už „aukas“? Įstatymais? Lengvatomis ar dar kuo nors? Kažkoks lietuviškas paradoksas iš viso to išeina. Net Viktoras Uspaskichas taip nerizikavo, tik iš pradžių savo dešromis visus maitino, kol mes jam to neuždraudėme.“

Jeigu tautinių kostiumų siuvimą sumanytų finansuoti pats R. Karbauskis, tai, pasak A. Salamakino, jis įsiveltų į dar vieną interesų konfliktą, nes tokius jo sprendimus galima būtų traktuoti kaip rinkėjų papirkinėjimą.

„O jei R. Karbauskis nenori atsisakyti tokių savo planų, tai tegul padeda Seimo nario mandatą ir tegul siuva tas sermėgas“, – negailėjo sarkazmo A. Salamakinas.

Ar nebus diskredituojamas tautinis kostiumas?

„Aš jau nebesuspėju visko sužiūrėti – kas ką siūs ir kas kieno klientas? Yra interesų konfliktas ar – ne? Mane labiausiai neramina, kad pati tautinio kostiumo idėja gali būti labai stipriai diskredituota, nes prievartinis visų vaikų aprengimas tais kostiumais ir jų „suuniforminimas“ emociškai bei psichologiškai atrodo itin prastai. Tokiais dalykais valdžios atstovai neturėtų užsiiminėti. Žmogus pats turi norėti apsirengti tautinių kostiumą, juo didžiuotis ir džiaugtis“, – įsitikinęs buvęs konservatorių lyderis, Seimo narys Andrius Kubilius.

Jis kolegai R. Karbauskiui priminė šio priešrinkiminius įsipareigojimus ir patarė pasirūpinti ne tuo, kad kitais metais vaikai būtų aprengti tautiniais kostiumėliais, o kad sklandžiai vyktų ekonomikos, švietimo ir kitos svarbios šalies reformos.

Interesų konfliktas – kaip ant delno

„Jeigu aš Seime proteguočiau savo siuvėją ar modeliuotoją, tai, žinoma, būtų akivaizdus interesų konfliktas. Taip pat kyla klausimas – kas finansuos tų tautinių kostiumų siuvimą? Jeigu tam bus panaudojamos šalies biudžeto lėšos, tuomet atsirastų ir dar vienas konfliktas“, – svarstė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas E. Gentvilas.

Jam taip pat keistai atrodo, kad visuomeninės ar privačios iniciatyvos yra aptarinėjamos Seimo Kultūros komitete, kuriam vadovauja pats R. Karbauskis.

„Jeigu jam to norisi, tegul eina ir su verslininkais ar dar su kažkuo kuria visuomeninį fondą, tas tegul užsako tuos kostiumus pas J. Statkevičių arba dar ką nors. Tačiau kai tokie planai kuriami Seime ir jo komiteto posėdžių metu, visa tai atrodo keistai“, – kalbėjo E. Gentvilas.

Su pačiu R. Karbauskiu LRT.lt susisiekti nepavyko.