Lietuviai ir kiti ES piliečiai įvardijo didžiausias savo šalių problemas

Europoje keliaujantys žmonės kai kuriuose oro uostuose saugumo patikrinimo eilėse yra priversti laukti iki keturių valandų. Tokia situacija susidarė dėl sugriežtintų ES saugumo patikrų, rašo The Guardian. Be to, oro uostuose aiškiai trūksta darbuotojų tokiems keleivių srautams suvaldyti.