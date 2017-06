Jaunystę siūlo susigrąžinti už 15 eurų

Daugelis yra girdėję posakį „amžinas studentas“. Dažniausiai jis nuskamba norint pajuokauti, tačiau kai kurie žmonės likti amžinais studentais nusprendžia sąmoningai.

Garbaus amžiaus studentų visame pasaulyje laukia trečiojo amžiaus universitetai – projektas, kuriame senjorai mokosi naujų kalbų, darbo kompiuteriu įgūdžių ir susitinka pabendrauti.



Už simbolinį mokestį atsiveria visų fakultetų durys

Visoje Lietuvoje veikia jau apie 50 Trečiojo amžiaus universitetų. Kasmet norinčių prisijungti prie projekto veiklos tik daugėja. Pasak Vilniaus Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto rektorės dr. Zitos Žebrauskienės, Vilniuje veikiantis universitetas prasidėjus mokslo metams sulaukia per 500 naujų klausytojų paraiškų.

Skirtingai nei įprasti universitetai, ši mokymosi visą gyvenimą įstaiga jokių ypatingų reikalavimų naujiems studentams nekelia. Į universitetą gali įstoti visi penktą dešimtį perkopę senjorai. Užpildę nesudėtingą anketą ir sumokėję simbolinį 15 eurų metinį mokestį, klausytojai pasirenka vieną ar keletą fakultetų, kurių paskaitas norėtų lankyti.

Vienintelė išimtis – užsienio kalbų fakultetas. Norėdami mokytis užsienio kalbų, senjorai turi pateikti galiojantį pensininko pažymėjimą. Taip yra dėl to, kad šio fakulteto paskaitos vyksta dienos metu ir su nuolatiniu darbu nėra suderinamos.

Nepaisant to, veiklos senjorams niekada nepritrūksta. Paskaitų tvarkaraštis sudarytas taip, kad aktyviausi paskaitų klausytojai galėtų įsitraukti į keleto fakultetų paskaitas vienu metu. Be to, universitetas dažnai dalyvauja įvairiose šventėse, konkursuose, kelionėse.

Žinias dovanoja savanoriškai: geriausias atlygis – klausytojų klausimai

„Žinios yra tik įrankis praleisti tam laikui, o daugiausia jie (klausytojai) ateina bendrauti, susitikti ir pasijusti reikalingais. Jie ateina išreikšti save,“ – apie senjorų motyvaciją kalbėjo universiteto rektorė. Moteris džiaugėsi, kad kiekvienas iš paskaitų pasiima tai, kas jam labiausiai reikalinga.

Aukšta studentų motyvacija džiaugiasi ir dėstytojai. Pasak diskusijų klubo vadovo ir universiteto paskaitų klausytojo dr. Vitaliaus Skaržinsko, auditorijoje galima sutikti labai įvairių žmonių – buvusių seimo narių, profesorių, didelių įmonių vadovų.

V. Skaržinskas juokėsi, kad suvaldyti diskusiją ne visada lengva, visi klausytojai turi griežtą nuomonę ir pakankamai drąsos ją išreikšti. Tačiau būtent ši drąsa motyvuoja ieškoti dar kūrybiškesnių būdų perteikti savo žinias. Visa universiteto veikla grindžiama savanorystės ir bendruomeniškumo principais, taigi, dėstytojai ir kitas universiteto personalas savo žiniomis dalinasi neatlygintinai.

Trečiojo amžiaus universitetas Shutterstock

Įvertino prestižiniu europiniu apdovanojimu

Per 22 veiklos metus Vilniaus trečiojo amžiaus universitetas ne kartą atsidūrė žiniasklaidos ir atsakingų institucijų akiratyje bei sulaukė daugybės padėkų ir apdovanojimų. Daugiausia jų universitetui pelno patys klausytojai. Prieš pat mokslo metų uždarymą universiteto šokių trupės nariai Lenkijoje vykusiame tarptautiniame šokių konkurse pelnė pirmą ir antrą vietas.

Be to, praėjusiais metais Medardo Čoboto universitetas buvo įvertintas prestižiniu Europos piliečio apdovanojimu. Premija, kasmet skiriama už nuopelnus siekiant glaudesnio ryšio tarp Europos Sąjungos šalių ir gyventojų bei pagrindinių Europos Sąjungos vertybių puoselėjimą, universitetui įteikta 2016 metų spalio 12 dieną Briuselyje.