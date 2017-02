Po VPT rekomendacijų nutraukti Kauno mokyklos pirkimai, juos rengs savivaldybė

„Priėmėme, kad tai yra pažeidimas, pirkimas nutrauktas ir dabar jį organizuos mūsų Viešųjų pirkimų skyrius“, – BNS sakė Kauno savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Petrauskas.

Sausio 18 dieną 2,8 mln. eurų vertės statybos darbų pirkimo patikrinimą baigusi VPT paskelbė, kad mokykla „neskaidriai ir fiktyviai vykdė derybų procedūrą“ dėl kainos su trimis tiekėjais. Be to, buvo leista derybų metu tiekėjams pakeisti pasiūlymus po vokų atplėšimo metu paskelbtų kainų. VPT duomenimis, argumentavę tuo, kad neva įsivėlė skaičiavimo klaidų, tiekėjai per derybas savo kainas padidino keliais šimtais tūkstančių eurų.

Taip pat fiksuoti pažeidimai dėl nurodytų dviprasmiškų, viena kitai prieštaraujančių sutarties sąlygų, neaiškumų dėl kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams. Pasak VPT, mokykla nesustabdė pirkimo procedūros gavusi tiekėjų pretenzijas. Iš viso fiksuoti septyni pažeidimai.

Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus, pažeidimus galėjo lemti patirties stygius vykdant tokios didelės vertės pirkimus.

„Matyt, dėl kompetencijos nebuvimo. Tokio dydžio pirkimus retai kas vykdo ir tų kompetentingų žmonių mokykloje nėra. Lyg norisi, kad projektai būtų vykdomi greičiau, nes mokykloms tas pirkimas pasidaro greičiau, bet ne visada greičiau išeina pagal įstatymą. Šiuo atveju taisyklės buvo pažeistos, mes tą pripažįstame“, – sakė G.Petrauskas.

Pernai mokykloje atliktas vidaus patalpų remontas. Šiemet, pasak G.Petrausko, darbai turėjo būti tęsiami.