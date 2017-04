Melaginga naujiena apie D. Trumpą patikėjęs V. Ušackas: norėjau pasidalinti gera žinia, mums jų trūksta

Europos Sąjungos ambasadoriaus Rusijoje pareigas užimantis lietuvis Vygaudas Ušackas, regis, turėtų atidžiau sekti, kokias naujienas skaito. Tuo metu, kai pati ES ragina kovoti su melagingomis naujienomis, pats V. Ušackas džiugiai pasidalijo klaidinančia informacija iš nepatikimo tinklapio.

„Kaip tik planavau savo kelionę į JAV, kai sužinojau, jog Prezidentas Donald Trump pasirašė įsaką, suteikiantį bevizį režimą Lietuvos piliečiams keliauti į JAV. Pažymima, jog šitaip bus skatinami prekybiniai santykiai tarp dviejų šalių“, – pirmadienį savo feisbuko paskyroje džiugia žinia dalinosi V. Ušackas, kuris yra buvęs Lietuvos ambasadoriumi JAV.

V. Ušacko pasidalintoje nuorodoje į tinklapį USATelevision.com išties teigiama, kad D. Trumpo pasirašytas įsakas Lietuvos piliečiams esą suteikia teisę JAV praleisti 180 dienų.

Tiesa, neva būtų uždrausta atvykti tiems Lietuvos piliečiams, kurie turi dvigubą Lietuvos ir kelių musulmoniškų šalių – Sirijos, Sudano, Itano, Libijos, Somalio ir Jemeno pilietybę. Įtarimų gali kelti vien šios keistos aplinkybės bei faktas, kad straipsnis nepasirašytas, nenurodyta jo data, nepateikti šaltiniai.

Be to, akylesni V. Ušacko sekėjai feisbuke jam priminė, kad lietuviai su biometriniais pasais į JAV be vizų gali vykti jau ne vienerius metus, tiesa, reikia registruotis iš anksto.

Galiausiai USATelevision.com, kuris paskelbė tokią „džiugią“ žinią, garsėja panašaus turinio melagingų naujienų skleidimu. Savo privatumo politikoje USATelevision.com jau nurodo kitą šaltinį, kuriuo reikėtų rašyti, norint susisekti: info@Te1egraph.com. Šis įtartinai atrodantis elektroninio pašto adresas primena autoritetingo britų leidinio „Daily Telegraph“ adresą, pakeista tik viena raidė. O ir pats USATelevision.com primena garsų JAV leidinį „USA Today“.

Tai ne pirmas kartas, kai melagingas naujienas platinantis tinklapis skleidžia kone analogiškas melagingo pobūdžio žinutes apie JAV bevizį režimą su Etiopija, Haičiu, Kenija, Jamaika, Malaviu, Mauricijumi, Pietų Afrika, Šri Lanka, Tanzanija, Tailandu, Uganda, Ukraina, Zambija, Zimbabve. Visais atvejais šiose šalyse esančios arba joms atstovaujančios JAV ambasados turėjo neigti melagingus pranešimus. Pirmosios tokios žinutės ėmė sklisti dar pernai sausį.

USA-Television.com taip pat skelbė išgalvotas „naujienas“ apie karalienės Elizabeth II atsistatydinimą, Popiežiaus Pranciškaus parašytą naująją bibliją ir pritarimą tos pačios lyties santuokoms. Tinklapyje taip pat daugiausiai dominuoja žinios iš Afrikos bei Filipinų.

Supratęs, kad pasidalijo melaginga naujiena, V. Ušackas savo pranešimo neištrynė, tik jį pakeitė.

„Pasirodo, žemiau pateikta USA-Television.com informacija yra „fake news“! Melaginga informacija ne tik Rytuose skleidžiama. Kai kurie internautai kažkokiais tikslais vedami specialiai klaidingą informaciją platina. Tad būkime budrūs! Gera pusė, tai, kad ESTA yra beveik kaip bevizis režimas! Tad keliaukime ir prekiaukime!“, – savo pranešimą papildė ES ambasadorius Rusijoje.

"Iš pradžių pagalvojau, kad čia balandžio 1-oji. Tai pamoka, kaip reikia būti atidiems, tikrinti informaciją socialiniuose tinkluose, žiūrėti kuo daliniesi. Vienas feisbuko draugas pasidalino istorija ir pietų metu nusprendžiau pasidalinti ir aš, juk reikia ir gerų naujienų, mums jų labai trūksta. Man tik įdomu, koks yra tokios naujienos tikslas, kokia nauda?", - DELFI sakė V. Ušackas.

Šių metų sausį V. Ušackas LRT televizijoje pasakojo 2005 ar 2006 metais skridęs privačiu D. Trumpo lėktuvu ir turėjęs progą ne kartą apsilankyti būsimojo JAV vadovo namuose Floridoje.

„Kartu su žmona Melanija D. Trumpas kasmet organizuoja „Raudonojo kryžiaus“ labdaros pokylius, ir kartu su keletu kitų ambasadorių buvom pakviesti skristi jo lėktuvu iš Vašingtono į Palm Byčą ir ten praleisti du savaitgalius du metus iš eilės. Teko šiek tiek pažinti būsimą prezidentą“, – pasakojo V. Ušackas. Ambasadoriaus teigimu, išrinktasis JAV vadovas apie Lietuvą ir Baltijos šalis tikrai žino.