Švėkšnos sekso skandalas: lytinę aistrą su nepilnametėmis tenkinę vyrai pasiųsti už grotų

Nukentėjusiosioms sutriko psichika

Klaipėdos apygardos teismas penktadienį paskelbė nuosprendį rezonansinėje vadinamojoje Švėkšnos byloje, kuri buvo išnagrinėta per pusantrų metų.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad Švėkšnos globos namuose, kuriuose gyveno specialiųjų poreikių turintys vaikai, apie pusantrų metų klestėjo seksualinis išnaudojimas. Kaltinimai šioje byloje buvo pareikšti aštuoniems asmenis. Keturi jų yra vyrai – Ramzilas Fachrislamovas, Andrius Stanslovaitis, Marius Kasputis, Mindaugas Grigalavičius, kurie savo lytinę aistrą tenkino su nepilnametėmis iš Švėkšnos globos namų.

Kitos keturios kaltinamosios – Emilija Galdikaitė, Gabija Vasiliauskaitė, Brigita Kazlauskaitė, Inga Erliga Vilimavičiūtė buvo Švėkšnos globos namų auklėtinės, jos ir organizavo nepilnamečių prostitucijos verslą.

Nukentėjusiosiomis šioje byloje pripažintos šešios merginos, kurioms, kai jos buvo pardavinėjamos, buvo nuo 14 iki 17 metų. Dabar merginomis rūpinasi „Lietuvos Carito“ organizacija, kai kurios gydėsi ir psichiatrijos ligoninėse.

Valstybės kaltinimą palaikęs Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ruslanas Ušinskas teismo prašė merginoms skirti laisvės atėmimo bausmes nuo 4 iki 8 metų, o kaltinamiesiems vyrams – laisvės atėmimo bausmes nuo 5 iki 13 metų.

Sąvadautojos nelaisvės išvengė

Tačiau kaltinamieji, iš kurių penktadienį atvyko dvi merginos ir du vyrai, išgirdo, kad jiems skirtos daug švelnesnės bausmės.

„Griežtesnių bausmių prašiau, nes buvo pateikti kaltinimai dėl vaikų prekybos, jų pirkimo, pardavimo. Teismas šioje dalyje nusprendė kitaip, dėl šio nusikaltimo visus išteisino. Merginas teismas nuteisė tik už tai, kad jos pelnėsi iš nepilnamečių prostitucijos, o vyrus už tai, kad jie savo lytinę aistrą tenkino su nepilnametėmis“, – po teismo nuosprendžio paskelbimo komentavo prokuroras R. Ušinskas.

Jis teigė, jog kai susipažins su nuosprendžiu, spręs, ar jį skųsti aukštesnės instancijos teismui.

E. Galdikaitė ir G. Vasiliauskaitė nuteistos 3 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausme, tačiau jos vykdymas atidėtas. Merginos įpareigotos vakarais būti namuose, mokytis, joms skirtos ir kitos auklėjamojo pobūdžio priemonės.

B. Kazlauskaitei skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė, bet jos vykdymas atidėtas metams ir šešiems mėnesiams, o I. E. Vilimavičiūtė nuteista vienerių metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidedant metams. Merginos taip pat įpareigotos mokytis, joms skirtos kitos auklėjamojo poveikio priemonės.

Santykiavo iškart su trimis mergaitėmis

Gerokai griežtesnių bausmių sulaukė vyrai, kurie pripažinti kaltais dėl to, kad tenkino savo lytinę aistrą su nepilnametėmis.

R. Fachrislamovas pripažintas kaltu už tai, kad tris kartus santykiavo su nepilnametėmis ir jam skirta dvejų metų reali laisvės atėmimo bausmė, bet ją reikės atlikti atviroje kolonijoje.

A. Stanslovaitis, teismo sprendimu, puspenktų metų turės praleisti pataisos namuose. Ten pat pasiųsti ir M. Kasputis bei M. Grigalavičius. Jie skirtos trejų metų laisvės atėmimo bausmės.

Ir vyrai, ir merginos teismo nuosprendį per 20 dienų dar gali apskųsti.

Paklaustas, kodėl skiriasi vyrams skirtos bausmės, prokuroras R. Ušinskas paaiškino, kad viena priežasčių yra nusikaltimo padarymo data. „Anksčiau lytinės aistros tenkinimas su nepilnametėmis buvo traktuojamas kaip nesunkus nusikaltimas, vėliau – apysunkis Be to, kai kurie vyrai dažniau naudojosi nepilnamečių paslaugomis, o kai kurie vienu metu santykiavo net su trimis mergaitėmis“, – aiškino prokuroras.

„Atidirbo“ už cigaretes

Ikiteisminis tyrimas dėl Švėkšnos globos namuose klestėjusio seksualinio išnaudojimo pradėtas 2014 metų gruodį. Tuomet įtariamiesiems pareikšti įtarimai dėl lytinės aistros tenkinimo su nepilnamečiais, dėl vaiko pirkimo ir pardavimo, dėl nepilnamečio nugirdymo ir seksualinio išnaudojimo, dėl pelnymosi iš nepilnamečių prostitucijos.

„Ikiteisminio tyrimo metu nustatytos 36 nusikalstamos veikos, padarytos per trejus metus. 33 iš jų yra dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo, vadinasi, tiek kartų su mergaitėmis buvo santykiauta. Išaiškinome keturis vyrus, kurie pirko seksualines paslaugas, tačiau galimai jų yra daugiau, tik nepavyko išaiškinti. Kai kurie vyrai pripažįsta, kad pirko seksualines paslaugas, tačiau esą nežinojo, kad santykiauja su nepilnametėmis. Kiti vyrai savo kaltę neigia“, – teigė R. Ušinskas, kai ikiteisminis tyrimas buvo baigtas ir byla keliavo į teismą.

Visi vyrai, kuriems buvo pareikšti kaltinimai, yra anksčiau teisti, tačiau ne dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų. Tyrimo metu nustatyta, kad nepilnametės sąvadautojos, kurios jau sulaukė pilnametystės, kol byla buvo išnagrinėta, klientų savo „mergaitėms“ ieškodavo internete, pačios talpindavo skelbimus, juose informuodavo apie tai, kad vyrai gali nusipirkti net ne vieną, o kelias merginas iš karto. Skelbimuose nebuvo nurodoma, kad savo kūną parduosiančios merginos yra nepilnametės. „Nukentėjusios pasakojo, kad susitikusios su vyrais savo amžiaus neslėpdavo, tačiau jų tai neatbaidė nuo santykių“, – teigė R. Ušinskas.

Nustatyta, kad klientai su nusipirktomis mergaitėmis santykiaudavo automobiliuose arba išsinuomotoje sodyboje. Didžioji dauguma nusikalstamų veikų įvykdytos pačiame Švėkšnos miestelyje. „Kainos buvo įvairios – nuo 15 iki 60 eurų. Daugiausia mergaitės vyrus patenkindavo oraliniu būdu, nustatyti tik keli įprasto sekso atvejai. Už gautas paslaugas taip buvo atsiskaitoma maisto produktais, svaigalais, cigaretėmis. Kai mergaitėms buvo sumokama, jos pinigus iškart parnešdavo sąvadautojoms. Vėliau už juos jos prisipirkdavo svaigalų, cigarečių, parduodamos mergaitės pačios vartodavo tuos alkoholinius gėrimus“, – pasakojo prokuroras.

Jis tikino, jog negalima teigti, kad mergaitės prievarta buvo verčiamos parsidavinėti. „Fizinis smurtas nebuvo naudojamas. Tačiau reikia įvertinti, kad jos augo tokioje socialinėje aplinkoje, kur pasireiškia pseudo brada – noras kuo greičiau patekti į suaugusiųjų pasaulį, todėl ir prasideda ankstyvi lytiniai santykiai, svaigalų vartojimas, rūkymas. Be to, tos mergaitės, kurios nukentėjo, norėjo draugauti, bendrauti su sąvadautojomis, nes jos buvo, jei taip galima sakyti, kietesnės, todėl joms ir paklusdavo. Be to, veikė ir skolų sistema. Pavydžui, viena mergaitė buvo skolinga tris pakelius cigarečių, todėl sąvadautoja ją ir pardavinėjo vyrams, kol ji atidirbo skolą“, – aiškino R. Ušinskas.

Iškilus viešumon seksualinio išnaudojimo skandalui, centrą savo žinion iš Šilutės savivaldybės perėmė Švietimo ir mokslo ministerija, pervadino ją „Diemedžio“ ugdymo centru, sumažino auklėtinių skaičių. Ši įstaiga yra pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams. Mokykla priima mokytis vaikus iš visos Lietuvos.