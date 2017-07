Smurto protrūkis parke Rokiškyje - neblaivi 20-metė sumušė dvi nepilnametes

Kaip praneša policijos departamentas, liepos 28 d. apie 20 val. Rokiškyje, Taikos g., L. Šepkos parke, neblaivi 1997 m. gimusi mergina sumušė dvi nepilnametes.

Visiškai girta mergina, jai nustatytas sunkus girtumas (2,99 prom. alkoholio), kumščiu smūgiavo 2000 m. gimusiai merginai į veidą, o pastarajai nugriuvus ant žemės spyrė į galvą, nugarą, šonus. Lyg to dar nebūtų gana, keliu įspyrė į pilvą. Be to, delnu į veidą smūgiavo ir 2003 m. gimusiai nepilnametei.

Nukentėjusiosios į medikus nesikreipė. Įtariamoji uždaryta į areštinę.