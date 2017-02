Rytinio reido metu įkliuvo dukros gimtadienį atšventęs vilnietis

Apie 9 val. buvo sustabdytas automobilis „Rover 25“, kuriuo važiavo pagyvenusi pora. Vairuotojui (gim. 1954 m.) nustatytas 0,60 prom. girtumas.

Vyriškis sakė šeštadienį šventęs dukters gimtadienį, gėręs per pietus. O sekmadienio rytą žmona paprašė ją pavežėti. Šis pavėžinimas šeimai brangiai atsieis - vairuotojui bus skirta bauda nuo 300 iki 450 eurų, be to, naujajame Administracinių nusižengimų kodekse rašoma, jog vairuotojams, kuriems nustatomas lengvas girtumas (nuo 0,4 iki 1,5 prom.), privaloma skirti teisės vairuoti atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.