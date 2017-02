Iš viso per vieną vakarą vairuotojams buvo surašyti net 58 protokolai. Panašu, kad buvo pasiektas ir sumuštas šių metų nusižengimų antirekordas.

Kol Lietuvos ir užsienio skaitytojams gerai žinomas rašytojas Edmundas Malūkas Vilniaus knygų mugėje dalijo autografus ir šypseną, vagys nusiaubė jo namus. Į namus sugrįžęs rašytojas pirma pajuto, kad labai šalta – buvo išdaužtas langas, po to išvydo, kad per jį pateko vagys, kurie namus pavertė kone mūšio lauku. E. Malūkas neslepia, kad to jis nesitikėjo, mat slaptų seifų neturi ir turtų nekaupia.