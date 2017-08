Nevalyvumas pražudė įsilaužėlį – pasinaudojęs unitazu nenuleido vandens

Liepos 28 d. policija sulaikė 42 metų Andrew Davidą Jenseną, įtariamą 2016 m. spalio 7 d. Thousand Oaks mieste įvykdžiusį įsilaužimą ir vagystę, informuoja vcstar.com.

Apžiūrėdami nusikaltimo vietą pareigūnai pastebėjo, kad klozete yra fekalijų, kurios galėjo būti vandens nenuleidusio nusikaltėlio, sakė detektyvas Timas Lohmanas. Pareigūnai paėmė mėginį ir nusiuntė jį ištirti teismo medikams.

Atlikę tyrimą ekspertai nustatė, kad DNR – A. D. Jenseno.

Policija sulaikė A. D. Jenseną ir pateikė jam kaltinimus pirmojo laipsnio vagyste su įsilaužimu. Ventūros Aukščiausiajame teisme šią savaitę bus nagrinėjama A. D. Jenseno byla.

Tai antras kartas, kai fekalijos Ventūros apygardos policijai padėjo rasti įtariamąjį.

1997 m. Ventūroje per įsilaužimą su vagyste buvo nužudytas paauglys Jake‘as Bushas. Daug metų nepavyko nustatyti kaltininko. Bet 2014 m. ištyrus apvogtame name rastas fekalijas buvo nustatyta, kad nusikaltimą įvykdė Marcas Casillasas. Jis buvo nuteistas mirties bausme, bet vėliau nuosprendis pakeistas į kalėjimą iki gyvos galvos be teisės prašyti malonės.