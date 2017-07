Naktį Kaune, daugiabučio kieme, liepsnos prarijo BMW, policija tiria padegimą

Policija informuoja, kad liepos 15-osios naktį, apie 3 val., Šarkuvos gatvėje esančio daugiabučio namo kieme, automobilyje „BMW 320“ (pagamintas 2012 m.), kilo gaisras.

Per gaisrą BMW visiškai sudegė, be to, apdegė šalia stovėjęs automobilis „Nissan Micra“ (pagamintas 2004 m.).

Įtariamas padegimas.

BMW automobilio šeimininkas žalą įvertino 12 000 eurų, o „Nissan Micra“ savininkas – 2 000 eurų.