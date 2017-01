Einate iš namų? Atsisakykite pagundos, kuri gali kainuoti gyvybę

Mobilieji telefonai senokai tapo neatsiejama kasdienybe: skambučiai, žinutės, žaidimai pasiekiami bet kuriuo, jums patogiu metu. Visgi ne viskas taip gerai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio - naudodamiesi telefonu keliate pavojų savo gyvybei.

Noras bendrauti telefonu einant gatve, ar net žaisti žaidimus - ne tik Lietuvoje žinoma problema, kuri yra pavojinga gyvybei. Portalas www.quora.com rašo, kad bendravimas (kalbėjimas, žinučių rašymas) telefonu mažina pėsčiųjų saugumą, atitveria aplinkinį pasaulį, Jūs nebematote pavojaus.

Tai vadinamasis netyčinis aklumas (žiūrite į objektą, tačiau jo nefiksuojate, nesuvokiate). Iš tiesų kalbant mobiliuoju reikalinga ne tik smegenų klausos funkcija, bet ir rega. Kodėl tai rizikinga?

Žmogau smegenys negali vienu atlikti kelių veiksmų. Eiti ir kalbėti mobiliuoju – dvi užduotys, kuriose dalyvauja dagu smegenų sričių. Jos veikia ne vienu metu – smegenys sparčiai kaitalioja dvi kognityvines veiklas. Klasikinis pavyzdys – ėjimas ir kramtomosios gumos kramtymas. Galime saugiai kramtyti ir eiti mieste, kuriame važinėja automobiliai ir t. t. Taip yra todėl, kad kramtymas – nėra protinė veikla. Na o ėjimas gatve ir kalbėjimas – abi užduotys reikalauja galvojimo.

Tyrimai rodo, kad kalbėdami mobiliuoju telefonu pėstieji nepakankamai stebi aplinką ir nėra saugūs kadangi sudėtinga suderinti dvi dėmesio reikalaujančias užduotis.

Keli naujausių tyrimų teiginiai:

1.Mobilieji telefonai blaško dėmesį, trukdo pėsčiųjų saugumui. Mobiliaisiais kalbėję tiriamieji ėjo per gatvę nesaugiau nei kitos tiriamųjų grupės. Tiek pėstiesiems, tiek vairuotojas kalbėjimas mobiliuoju telefonu mažina atidumą, didina nesaugų elgesį, pėstiesiems didėja nelaimingų atsitikimų rizika bei grėsmė tapti nusikaltimo aukomis.

2. Mobiliųjų telefonų poveikis pėstiesiems, einant per reguliuojamas ir nereguliuojamas sankryžas. Tyrimai rodo, kad kalbėdami mobiliuoju telefonu pėstieji ne taip atidžiai eina per gatvę. Be to, pastebėta, kad pėstieji labai dažnai kalba mobiliaisiais telefonais. Kalbėjimas mobiliuoju telefonu siejamas su dėmesio atitraukimu, o tai gali mažinti pėsčiųjų saugumą. Užrašai, įspėjantys nekalbėti mobiliuoju einant per gatvę, gali sustiprinti pėsčiųjų saugumą.

3. Pėstieji, automobiliai ir mobilieji telefonai. Kalbant mobiliuoju telefonu pėstieji ne taip sėkmingai pereina gatvę, kaip klausydami muzikos, nors kur kas dažniau einama per gatvę, kalbant mobiliuoju telefonu (∼1.5 s). Po nesėkmingų atvejų, kai per kelią eita skirtu laiku (30 s), daroma išvada, kad kalbėdami mobiliuoju telefonu pėstieji ne taip greitai pamato galimybę pereiti kelią ir ja pasinaudoja. Kitas pavojingas veiksmas – rašyti žinutes einant, tai irgi kenkia pėsčiųjų saugumui. Neblaškykite dėmesio. Nesinaudokite mobiliuoju telefonu eidami.

Lietuvoje vien per kelias pirmas sausio mėnesio dienas už pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytus pažeidimas nubausti 80 žmonių. Tiesa, atskiros statistikos, kiek baudų išrašyta, nes į gatvę žmogus išėjo ar išvažiavo dviračiu kalbėdamas telefonu neapsidairęs, nevedama, visgi pareigūnų praktika rodo, kad žmonės, bendraudami telefonu, praranda budrumą.