Didžiulės gaudynės naktiniame Vilniuje: apdaužyti 4 policijos automobiliai, bėgliai bandė slėptis tabore

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, apie 1.40 val., Vilniuje, Gedimino pr., Kelių policijos patruliai pastebėjo vasario 28 d. pavogtą „VW Passat“, vairuotojas reikalavimui sustoti nepakluso.

„VW Passat“ nulėkė per Karaliaus Mindaugo tiltą, paskui grįžo į centrą Žirmūnų tiltu ir didžiuliu greičiu važiavo Naujininkų link. Prie persekiojimo prisidėjo vis daugiau patrulių ekipažų. „VW Passat“ lėkė per miestą nepaisant raudonų šviesoforų signalų, A. Goštauto g. didžiuliu greičiu nuvažiavo prieš eismą per vienpusio eismo viaduką, paskui prieš eismą lėkė Geležinio Vilko gatve.

Bėgliai daužė juos blokuojančius policijos automobilius (iš viso apdaužytos keturios policijos mašinos). Persekiojime dalyvavo 9 ekipažai.

Bėgliai lėkė S. Dariaus ir S. Girėno gatve, jos gale, šalia čigonų taboro atsidūrė akligatvyje. Arčiausiai jų buvęs patrulių ekipažas savo automobiliu užrėmė „VW Passat“ vairuotojo pusę. Mašinoje liko vairuotojas ir ant galinės sėdynės buvęs keleivis, prie vairuotojo buvęs keleivis iššoko iš mašinos ir nubėgo į taborą. Bet policininkai jį pavijo ir „išjungė“ elektra - panaudojo elektros impulsinį prietaisą „Taser“.

Sulaikyti visi trys „VW Passat“ buvę jaunuoliai: vairuotojas (gim. 1991 m.) ir du nepilnamečiai keleiviai (gim. 2001 ir 2002 m.). Vairuotojas jau ne kartą teistas, abu nepilnamečiai figūruoja keliose baudžiamosiose bylose.