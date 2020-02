Audra Airijoje į krantą išmetė „laivą vaiduoklį“

Audros „Dennis“ sukeltos bangos į Airijos pietinę pakrantę išmetė daugiau nei metus be įgulos jūrose dreifavusį „laivą vaiduoklį“, pranešė Airijos pakrančių apsaugos tarnyba.Apleistas 77 metų ilgio krovininis laivas „MV Alta“ užplaukė ant uolų šalia Balikotono gyvenvietės netoli Korko, antro didžiausio Airijos miesto, užbaigdamas ilgus mėnesius trukusią savo kelionę.Savo „odisėją“ laivas pradėjo 2018 metų rugsėjo mėnesį, kai plaukdamas iš Graikijos į Haitį sugedo Atlanto viduryje. Dešimt laivo įgulos narių laive praleido 20 dienų. Per tą laiką su Tanzanijos vėliava plaukiojantis „MV Alta“ dreifuodamas nuplaukė 2 220 kilometrų ir pasiekė Bermudos pietrytinę pakrantę, kur laivo įgulą paėmė JAV pakrančių apsaugos kateris.Tuo metu JAV pakrančių apsauga nurodė bendradarbiaujanti su laivo savininku siekiant, kad laivas butų nuvilktas į krantą. Tačiau informacija apie jo tolesnį judėjimą yra miglota.Apie laivybos naujienas pranešanti interneto svetainė „Fleetmon“ informavo gavusi laišką iš numanomo laivo šeimininko, kuriame sakoma, kad gelbstint laivą jis buvo dukart pagrobtas iš Gajanos. Dar kartą šis 44 metų senumo laivas oficialiai buvo pastebėtas 2019 metų rugpjūtį, kai jį dreifuojantį be įgulos viduryje Atlanto vandenyno užfiksavo britų poliarinių tyrimų lavas „HMS Protector“.Laivo „MV Alta“ kelionė baigėsi savaitgalį, kai Airiją siautusios stiprius vėjus ir lietus nešančios audros „Dennis“ sukeltos bangos jį užplukdė ant uolų.Airijos pakrančių apsauga sakė, kad sekmadienį išsiųstas gelbėtojų sraigtasparnis įgulos laive nerado.Tuo metu Korko grafystės taryba pirmadienį informavo, jog galimos taršos ženklų vandenyje aplink laivą nėra, o per atoslūgį bus bandoma geriau įvertinti jo būklę.