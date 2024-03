Pirmasis NATO oro policijos misijos vadas: buvome labai arti to, kad susikrautume lagaminus

Šiauliai tuomet dar nebuvo tikra karinė oro pajėgų bazė, tik betoninis nusileidimo takas, ir tas labai prastos būklės – be apsaugos, be slėptuvių, blogas ryšys, blogas elektros tiekimas, jokių susitarimų su aviacijos institucijomis, kad būtų galima pradėti skraidyti oro keliais, kirsti valstybių sienas. Taigi, buvome labai arti to, kad susikrautume lagaminus ir tiesiog grįžtume namo.