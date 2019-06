Per valandą egzamino užduotį išsprendęs Viktoras DELFI teigė, kad į egzaminą atėjo tik dėl to, kad buvo jį pasirinkęs, tad ir daug pastangų dėl geresnio įvertinimo nedėjo.

„Nesu geriausias mokinys. Istoriją pasirinkau dėl to, kad galvojau stoti mokytis japonų kalbos, bet persigalvojau, todėl į egzaminą ėjau tik dėl to, kad buvau jį pasirinkęs“, – pasakojo abiturientas ir tvirtino, kad tikisi išlaikyti.

O ar egzaminas buvo sunkus? „Man asmeniškai buvo sunkokas. Kaip kitiems? Nežinau, – kalbėjo Viktoras. – Kiek žinau, kartu su mumis laikė abiturientai iš Licėjaus, jiems turbūt lengviau, žmonės gal daugiau mokosi, aš – nelabai.“

Abiturientas Lukas pasakojo, kad sekėsi gerai, nors didelių pastangų pasiruošimui neįdėjo. „Visai neblogai, egzaminas nebuvo sunkus, šaltiniai tikrai nebuvo sunkūs“, – teigė abiturientas ir įvardijo, kad tikisi bent penkiasdešimties procentų įvertinimo. Šįmet abiturientas ketina tarnauti kariuomenėje, tačiau kitų metų planuose – studijos, tad ir istorijos egzamino įvertinimo jam dar prireiks. Abiturientas teigė, kad galvoja apie tarptautinių santykių studijas.

Tiesa, nors egzamino rezultato jam prireiks, jis tvirtino, kad egzaminui specialiai nesiruošė, rašė „iš bendro išsilavinimo“.

Aurelija po egzamino tvirtino, kad tikisi gero įvertinimo, nors specialiai jam ir nesiruošė. „Sekėsi gerai, manau, kad buvo tikrai lengva, – pasakojo abiturientė. – Ketinu studijuoti teisę, todėl istorijos egzamino balas man svarbus, tikiuosi surinkti truputį daugiau nei 60-70 procentų.“

Mergina pasakojo, kad egzaminui ruoštis nereikėjo, užteko per pamokas įgytų žinių. „Kartojausi, bet užteko to, ką mokėmės mokykloje, nereikėjo per daug stengtis, – pasakojo abiturientė. – Istorija iš esmės yra lengvas, išmąstomas ir suprantamas mokslas, nėra sunku nagrinėti šaltinius, jei galvoji logiškai. Tai daug paprasčiau nei lietuvių samprotavimas ar matematika.“

Egzamino užduotyje buvo klausimų iš Lietuvos ir pasaulio istorijos Viduriniaisiais, Naujaisiais amžiais ir iš Naujausiosios istorijos.

40 proc. užduočių skirtos patikrinti mokinių žinias, supratimą ir žinių taikymą, 20 proc. užduočių skirtos patikrinti aukštesnius mokinių mąstymo gebėjimus.

Egzamino užduotims išspręsti abiturientai turės tris valandas.

Tai vienas paskutiniųjų sesijos egzaminų. Brandos egzaminų sesija abiturientams baigsis ketvirtadienį geografijos egzaminu.

Brandos egzaminų sesija prasidėjo dar balandį, anglų kalbos kalbėjimo dalimi.

Studijuoti pasirengę abiturientai privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus. Šįmet, stojant į kolegijas ir universitetus, bus atsižvelgta ne tik į egzaminų rezultatus, bet ir į metinių pažymių vidurkį.

Siekiant studijuoti universitete, privalomųjų egzaminų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 40. Siekiant studijuoti kolegijoje, trijų privalomų egzaminų rezultatų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 25.

Išimtis taikoma stojantiems į menų studijas. Pasirinkusiems šias studijas bus skaičiuojamas tik dviejų egzaminų vidurkis – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.

Stojant į aukštąsias mokyklas bus atsižvelgiama ir į mokomųjų metinių įvertinimų vidurkį.

Stoti į universitetus galės tik tie, kurių penkių mokomųjų dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis nei 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš galimų aštuonių: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko; bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Reikalavimai bus taikomi tik stojant į valstybės finansuojamas vietas, ketinantiems studijuoti už savo lėšas, pakaks būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

2019 m. minimalūs rodikliai stojant į aukštąsias mokyklas galioja 2019 m. abiturientams.

Abituriente, kaip sekėsi laikyti egzaminus? Parašyk mums įspūdžių ir siųsk į pilieciai@delfi.lt su prierašu „Egzaminas“.