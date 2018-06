Pretenduojantys stoti į menų ar ugdymo mokslų programas, raginami savo prašymus registruoti kuo greičiau, mat įtraukti šias studijų programas galima ne vėliau, kaip 24 val. iki prasidedant stojamajam egzaminui, testui arba motyvacijos vertinimui.

Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje įtraukus šias studijų programas į savo prašymą sistema automatiškai priskirs motyvacijos įvertinimą arba stojamuosius egzaminus, kurių laiką ir vietą stojantysis galės pasirinkti iš jam siūlomų. Tereikia atkreipti dėmesį į puslapio viršuje esantį papildomą pranešimą, raginantį apsilankyti skiltyje „Stojamieji egzaminai“. Šioje skiltyje priskiriami visi tai studijų programai reikalingi stojamieji egzaminai, testai ir motyvacijos vertinimai bei jų tvarkaraščiai. Iš tvarkaraštyje pateiktų alternatyvų pasirinkus egzamino laikymo laiką ir vietą, laikoma, kad stojantysis užsiregistravo stojamajam egzaminui.

Papildomoje stojamųjų egzaminų sesijoje (liepos 16 d. – 17 d.) ar motyvacijos vertinime (liepos 17 d.) gali dalyvauti tik tie stojantieji, kurie užsiregistravo egzaminams ar motyvacijos vertinimui pagrindinėje sesijoje, bet nedalyvavo juose dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis yra ir valstybinio brandos egzamino ir stojamojo egzamino laikų sutapimas). Šiuo atveju stojantysis ne vėliau kaip 48 val. po stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo turi kreiptis į LAMA BPO administraciją su prašymu leisti dalyvauti papildomoje stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo sesijoje ir pateikti gydytojo pažymą ar kitus pateisinančius dokumentus.

Stojamieji egzaminai į menų ir meno pedagogikos studijas per papildomą priėmimą neorganizuojami, todėl į šias studijas gali pretenduoti tik išlaikę stojamuosius egzaminus pagrindinio priėmimo metu. Stojantieji į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijų programas motyvacijos vertinimą galės praeiti ir papildomo priėmimo metu – rugpjūčio 16 dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad nelaikiusiems arba neišlaikiusiems stojamųjų egzaminų ir nedalyvavusiems motyvacijos vertinime negalima pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas.

Atvykę laikyti stojamojo egzamino, testo ar motyvacijos vertinimo, kiekvienas stojantysis turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą).

Šiuo metu LAMA BPO bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje užsiregistravo beveik 14,5 tūkst. stojančiųjų iš kurių kiek daugiau nei 9 tūkst. užpildė savo pagrindinio priėmimo pirmojo etapo prašymus ir pareiškė per 35 tūkst. pageidavimų. Palyginimui, per tą patį laikotarpį pernai užsiregistravusiųjų buvo beveik 14 tūkst., iš jų beveik 10 tūkst. užpildė savo pagrindinio priėmimo pirmojo etapo prašymus ir pareiškė per 41 tūkst. pageidavimų.

Motyvacijos vertinimui šiemet užsiregistravo 559 stojantieji, pernai – per 600 asmenų, o laikyti vieną ar daugiau stojamųjų egzaminų į menų studijų programas – kiek daugiau nei 1,5 tūkst. stojančiųjų, pernai – daugiau kaip 1,4 tūkst. asmenų.

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą, studijų programas, stojamųjų egzaminų laikymo ir motyvacijos vertinimo datas galima rasti LAMA BPO tinklalapyje www.lamabpo.lt.