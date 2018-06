Anot teismo, Konstitucijai taip pat prieštarauja kai kurios Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos. Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas teigė, kad Konstitucijos neatitinka Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, pagal kurias sprendimą dėl valstybinio universiteto reorganizavimo Seimas priima universiteto tarybos teikimu, nes taryba pagal Konstituciją neturi tokios iniciatyvos teisės. Jis taip pat pažymėjo, kad Seimo nutarimas dėl LSU prijungimo prie LSMU priimtas nesant Vyriausybės teikimo. „Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, kad kaip matyti iš 2018 metų sausio 12 dienos nutarimo preambulės ir priėmimo aplinkybių, jis priimtas neįvertinus numatomo reorganizuoti Lietuvos sporto universiteto nuomonės (...), taip nepaisant aukštųjų mokyklų autonomijos“, – aiškino D. Žalimas. Susiję straipsniai: Nuo kitų metų didės algos mokslo darbuotojams Jis pabrėžė, kad Konstitucijoje laiduojama aukštųjų mokyklų autonomija apskritai nepaneigia valstybės teisės formuoti ir vykdyti aukštojo mokslo politiką ir pareigos nustatyti valstybinių aukštųjų mokyklų sistemą. Anot jo, valstybės institucijos turi pareigą motyvuotai įvertinti pačių universitetų poziciją, tačiau turi teisę priimti galutinį sprendimą dėl aukštųjų mokyklų pertvarkos, net jei reorganizuojama ar likviduojama mokykla tam nepritaria. D. Žalimas aiškino, kad penktadienį paskelbtas KT nutarimas nekvestionuoja anksčiau priimtų Seimo nutarimų dėl kitų universitetų pertvarkos. „Mes tų teisės aktų tiesiog nevertinome (...), jie visiškai galioja, nes jų niekas neginčijo“, – BNS teigė KT pirmininkas. Laikinoji LSU rektorė Diana Rėklaitienė viliasi, kad po KT nutarimo valstybės institucijos labiau paisys aukštosios mokyklos nuomonės. „Aš įsivaizduoju, kad šitas sprendimas grąžina į pradinę padėtį, yra aiškūs procedūriniai pažeidimai ir tas procesas, kuris vyko, yra sustabdytas. Žinoma, pačios reformos nesustoja, pačių reformų turinys nėra blogas ir turime judėti pirmyn, bet esmė – kaip atsižvelgiama į bendruomenės nuomonę“, – BNS po teismo sprendimo kalbėjo D. Rėklaitienė. Skirtingai negu kitų pertvarkomų aukštųjų mokyklų vadovybės, LSU Taryba yra priėmusi sprendimą nepritarti Vyriausybės ir Seimo pasiūlytam šio universiteto jungimo prie LSMU planui. Įvertinti situaciją KT prašė opoziciniai konservatoriai – jie argumentavo, kad buvo pažeistas universiteto autonomijos principas. E. Jovaiša: LSU vis tiek bus prijungtas LSU bus prijungtas prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), tikina Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vadovas Eugenijus Jovaiša. Anot E. Jovaišos, prieštara bus ištaisyta Vyriausybei pateikus nutarimą dėl Sporto universiteto prijungimo prie LSMU. „Mes toliau žengsime savo keliu, bus Vyriausybės teikimas ir mes toliau žengsime tuo keliu, kad Sporto universitetas būtų sujungtas su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu. Ta pertvarka įvyks, neabejoju“, – penktadienį žurnalistams Seime sakė parlamentaras. Ramūnas Karbauskis, Eugenijus Jovaiša DELFI / Andrius Ufartas Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė Konstitucinio Teismo sprendimo nekomentavo, teigdama esanti su juo nesusipažinusi. „Susipažinsiu su oficialia išvada, tekstas kol kas nepaskelbtas, tuomet pakomentuosiu. Kada bus paskelbta oficiali išvada, tada tikrai pakomentuosiu“, – BNS penktadienį Seime sakė ministrė. Seimo komiteto vadovas E. Jovaiša teigia, jog sujungti šiuos du universitetus yra valstybės interesas. „Sporto akademija nuėjo biomedicinos vystymo keliu, ir kur ta biomedicina geriausiai išvystyta? LSMU. Ir dabar daugybė jų (Sporto universiteto – BNS) doktorantų dirba būtent LSMU bazėje“, – aiškino Seimo komiteto vadovas. Skirtingai negu kitų pertvarkomų aukštųjų mokyklų vadovybės, LSU Taryba yra priėmusi sprendimą nepritarti Vyriausybės ir Seimo pasiūlytam šio universiteto jungimo prie LSMU planui. Įvertinti situaciją KT prašė opoziciniai konservatoriai – jie argumentavo, kad buvo pažeistas universiteto autonomijos principas.

