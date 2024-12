Ukrainos saugumo ekspertas: Putinui dabar viskas verčiasi aukštyn kojom

– Tuo momentu, kai žlugo Basharo al Assado režimas, Sirijos teritorijoje buvo apie 5 tūkst. Rusijos karių. Tai buvo daugiausia oro gynybos, aviacijos, karinių jūrų pajėgų specialistai ir pan. Taigi tai nėra tos saugumo pajėgos, kurios galėtų padaryti kokią nors įtaką padėčiai Ukrainoje. Be to, dar reikia išspręsti klausimą, koks likimas laukia bazių Tartuse bei Hmeimime, taip pat kito kontingento, išsibarsčiusio po visą Siriją. Kiek suprantu, šiuo metu vyksta aktyvios derybos su naująja Sirijos vadovybe, arba tais žmonėmis, kurie stojo prie Sirijos vairo. Nepaisant to, Rusija, matyt, taip pat veda derybas per Turkiją, kad kaip nors išgelbėtų savo kariškius, kad kaip nors iš ten evakuotųsi.