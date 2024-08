The Economist: kodėl vos prieš dvi savaites nesuvaldomai augusios akcijų rinkos staigiai smuko žemyn?

Jei paanalizuosime atskirus sektorius ir įmones, čia nuotaikos dar audringesnės. Filadelfijos puslaidininkių indeksas, kuris atspindi lustų tiekimo grandinės įmones visame pasaulyje, per kelias savaites nukrito daugiau nei penktadaliu. Viena iš tokių įmonių, „Arm“, prarado 40 proc. savo rinkos vertės. „Nvidia“, ankstesnio bumo numylėtinės, akcijų kaina svyruoja. Per tris dienas nuo liepos 30 d. ji nukrito 7 proc., pašoko 13 proc., tada ir vėl nukrito 7 procentais. Rugpjūčio 2 d. kito lustų gamintojo, „Intel“, vertė smuko daugiau nei ketvirtadaliu. Ir toks nuosmukis pastebimas ne tik puslaidininkių pramonėje. Amerikos bankų akcijų indeksas KBW per kelias dienas nukrito 8 procentais. Smuko ir Japonijos bankų akcijų kainos.