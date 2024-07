Kinijoje – nauja ekonomikos vizija: žadama daug reformų

Žinomas kaip „trečiasis plenarinis posėdis“, tai buvo vienas iš septynių plenarinių susitikimų, rengiamų per Centro komiteto penkerių metų kadenciją. Pagal tradiciją trečiajame plenariniame posėdyje tvirtinami reikšmingi ekonominės politikos pokyčiai. Daugelis analitikų teigia, kad jau seniai reikėjo persvarstyti šį klausimą. Xi Jinpingas, Kinijos lyderis nuo 2012 m., kadaise žadėjo suteikti rinkoms „lemiamą“ vaidmenį paskirstant išteklius. Tačiau nuo to laiko jis prarado privačių įmonių pasitikėjimą. Be to, ekonomikai sunkiai sekasi atsijunkyti nuo ištisus dešimtmečius trukusių investicijų į nekilnojamąjį turtą ir infrastruktūrą.