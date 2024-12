Kremlių sužavėjo Trumpo pareiškimas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija per masinę ataką prieš Ukrainą paleido 93 raketas ir beveik 200 dronų, o Ukrainos oro gynyba perėmė 81 raketą. Valstybės vadovas apie tai pranešė platformoje „X“.

„Dar vienas Rusijos raketų smūgis Ukrainai. Kruizinės raketos, balistinės raketos. Pirminiais duomenimis, paleistos 93 raketos, įskaitant mažiausiai vieną iš Šiaurės Korėjos. Iš viso numušta 81 raketa, 11 iš jų – kruizinės raketos, kurias perėmė mūsų naikintuvai F-16. Be to, per šią ataką rusai panaudojo beveik 200 dronų. Tai buvo vienas didžiausių smūgių, nukreiptų prieš mūsų energetikos infrastruktūrą“, – sakė V. Zelenskis.