Buvusi JK premjerė May: teisingumas „Novičiok“ aukos šeimai „mažai tikėtinas“

Interviu BBC laidai Th. May sakė, jog tikisi, kad D. Sturgess šeimai ir draugams tyrimas bus „priartėjimas prie tiesos“, bet pridūrė, jog galutinis teisingumas „mažai tikėtinas“.

Per kitą savaitę prasidėsiantį tyrimą Skripaliai parodymų neduos, nes baiminamasi dėl jų saugumo. Birželį per Karališkojo Teisingumo Teismo parengiamąjį posėdį buvo išgirsta, kad D. Sturgess šeima nori, jog Skripaliai duotų žodinius parodymus, kad būtų atsakyta į „neatsakytus klausimus“. Tačiau vėlesniu nutarimu jie buvo nuo to atleisti, sprendime nurodžius „didžiulį pavojų“, kad į jų gyvybes ir vėl gali būti pasikėsinta.