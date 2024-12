Žygimantas Pavilionis. Lietuviškas dugnas ir amerikietiškas dangus

Pergalė

Šis žodis Vašingtone pirmą kartą skambėjo taip dažnai, kaip niekada iki šiol. Amerikiečiams labai nepatinka rusų, hučių ir islamo teroristų žeminimai. Respublikonams nepatinka, kad, jų vertinimu, per silpna demokratų administracija, nepaisant teikiamos pagalbos Ukrainai apimčių, taip ir neatrišo rankų ukrainiečiams naikinti bet kokius rusų taikinius. Amerikiečiai labai gerai supranta, kad suteikus visą reikiamą paramą, Ukraina gali laimėti per metus, o tai kartu būtų ir Amerikos pergalė, nes iš tiesų – pačių amerikiečių akimis – Rusija Ukrainoje jau seniai pralaimėjo. Be komunistinės Kinijos pagalbos Rusija ginklus būtų sudėjusi anksti, todėl vien faktas, kad Ukrainoje jau yra kariaujama nebe tik su Rusija, bet ir su Kinija, neleidžia Amerikai pralaimėti. Akivaizdu, kad Kinijos dėmuo D. Trumpo administracijoje bus pats svarbiausias – viskas Vašingtone bus matoma per kovos su Pekinu akinius. Žinoma, tuo pasinaudos ir pastarasis, pasistengdamas dar labiau suskaldyti Europą, kaip tai darė Rusija iki pat NATO Bukarešto susitikimo – šį vaidmenį Europoje Pekinas visu rimtumu perima tik dabar. Todėl šiuo metu bendros pergalės prieš Kiniją tampa dar svarbesnės, o jų, beje, mes jau turėjome, pavyzdžiui – Taivaniečių atstovybė Lietuvoje. Taigi, raudonai rudos koalicijos svarstomas pasirinkimas suartėti su Kinija Lietuvai reikštų svarbia dalimi prarasti JAV, o tada – atitinkamai ir esminių Lietuvos interesų nukentėjimą.