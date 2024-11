Vilija Targamadzė. Ar nepasiklydome tarp įtraukiojo ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integracijos?

Tarsi aišku, kad dera vadovautis Įstatyme įtvirtinta samprata. Bet kodėl dar neretai įtraukusis ugdymas tapatinamas su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) vaikų integracija? Šmėkštelėjo pirma mintis, kad mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, vadovai mato dideles vaiko į(si)traukimo problemas ir mano, kad jam pavykus integruotis į ugdymo procesą, bus įgyvendintas įtraukusis ugdymas. Panagrinėjus šia tema oficialius šaltinius, akivaizdūs SUP vaikų įtraukties akcentai, pavyzdžiui, Nacionalinės švietimo agentūros parengtame dokumente „Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės)“ rašoma apie SUP vaikus – Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kokybiško ugdymo užtikrinimas, etc. Pagrindinis dėmesys kreipiamas į SUP vaikus, ir tai suprantama, nes daugeliui ugdymo veikėjų trūksta pasirengimo dirbti su SUP vaikais. Tačiau toks akcentavimas suponuoja, kad pagrindinis įtraukiojo ugdymo tikslas yra SUP vaikų įtrauktis.