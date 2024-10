Valdas Rakutis. Sedos mūšiui atminti

1944 metų birželio 4 d. Normandijoje pradėjo išsilaipinimą amerikiečių, britų, kanadiečių ir kitų Vakarų sąjungininkų daliniai. Vokietijos padėtį tai pablogino iš esmės. Nesulaikius sąjungininkų išsilaipinimo srityje, nebuvo galimybių suformuoti gynybinės linijos. Pagal susitarimą su amerikiečiais ir britais, didįjį puolimą pradėjo ir Raudonoji Armija. Tai vadinamoji Bagrationo strateginė operacija. Per kelis mėnesius sovietams pavyko forsuoti Dniepro gynybinę liniją. Bandymai gintis didžiuosiuose miestuose daug naudos nedavė, todėl frontas nusirito ne tik per Baltarusiją, Ukrainą, bet ir per Lietuvą.