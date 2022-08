Kaip ir pirmu atveju, teko pacituoti teisės aktus ir reguliavimą, taip ir dabar. Tik Drobiazko atveju, jiems reikėjo suprasti bent tris paras, kad kremlinis Žemaitaitis buvo teisus, komentuodamas, kad šiuo atveju prireiks porą savaičių. Nors realiai truputį mažiau nei su Kaliningrado tranzitu.

Palaikau tą mintį, bet svetima GĖDA apima, kai klausau kvailinimus tokiomis pasakomis, kad ims r Lietuva, Latvija, Estija ir uždraus vizas.

1985 m. birželio 14 d. buvo pasirašytas Šengeno susitarimas tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo, kitaip ji vadinama Šengeno konvencija;

1990 m. birželio 19 d. buvo pasirašyta Šengeno Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo. 2007 m. gruodžio 21 d. Lietuva tapo Šengeno erdvės nare, o tai suteikė galimybę lietuviams dar laisviau keliauti po Europą;

Šengeno valstybės turi 1 bendrą išorės sieną, už kurią yra bendrai atsakingos, IR NIEKAS, NEI LATVIJA, ESTIJA, NEI LIETUVA AR VENGRIJA NEGALI KITAIP ELGTIS. BENDRAI ATSAKINGA!!! Trečiųjų šalių piliečiai gali atvykti ir judėti Šengeno valstybių narių teritorijose ne daugiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Šengeno konvencija siekiama suteikti ES gyventojams galimybę keliauti per jai priklausančių šalių vidaus sienas be patikrinimo arba nerodant pasų; Viena vertus, atveriamos Šengeno erdvės vidaus sienos. Antra vertus, reikia užtikrinti jos piliečių saugumą. Šengeno šalis gali išimties tvarka atnaujinti sienų kontrolę, iš pradžių ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui dėl rimtos grėsmės.

Tik išimtinais atvejais, ir tik konkrečiam piliečiui, gali būti atsisakyta išduoti Šengeno vizą arba apriboti judėjimą Šengeno zonoje. Trečiosios šalies (Šengeno erdvei arba ES nepriklausančios šalies) piliečiui, pagal ES teisę negalinčiam naudotis judėjimo laisve, gali būti neleidžiama atvykti tik atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos sprendimu, kuriame pateikiamos tikslios atsisakymo priežastys ir kuris gali būti apskųstas.

Gaila, kad nei mūsų Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, nei užsienio reikalų ministras Gabrielius, ar konservatorių kandidatas į prezidentus Anušauskas nesugeba perskaityti nei Šengeno susitarimo, nei kodekso, reglamentuojančio judėjimą. Teritorijoje be vidaus sienų kontrolės (t. y. Šengeno erdvėje, išskyrus Bulgariją, Kroatiją, Kiprą ir Rumuniją) visi bet kurios šalies piliečiai gali kirsti bet kurią vidaus sieną be patikrinimų pasienyje. Nepaisant to, nacionalinės policijos tarnybos, atsižvelgdamos į specialias taisykles ir apribojimus, turi teisę atlikti policijos patikrinimus, taip pat ir pasienio zonose.

Todėl analizuojant teisinę bazę, kurios dalimi yra ir Lietuva, asmuo, gavęs Vengrijoje, Maltoje, Rumunijoje Šengeno vizą, galės keliauti po VISĄ ES. Ir nei Jūs, pone Gabrieliau, nei Anušauskas, nei kiti to VIENI PADARYTI NEGALI. Tik esant bendram sutarimui ir taisyklių pakeitimui, vizos būtų neišduodamos. Reiškia, tokios ponios, kaip S. Cichanouskajos, nei kiti kremliaus, batiuškos mylimi opozicienieriai negalės čia patekti. O jeigu padarysite išimtį jiems, kaip puolamiems rėžimo, tai tada vienu metu ims ir 10 mln. rusų, baltarusų, ir kitų nedraugiškų valstybių žmonių taps opozicionieriais!

Ar jums patiems nuo Jūsų kvailysčių nėra bloga, ar Jūs, kaip ta Putino draugelė Zaharova, manote, kad nesąmonių šnekėjimas neatsiejamas nuo Jūsų politinės ideologijos? Kiek ilgai mus ši tikrai teisinė beraščių Vyriausybė maustys savo kurstymais ir kalbėjimais?