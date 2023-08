Suskystintosioms naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, skirtiems buitinėms reikmėms, bus taikomas akcizas – 304,1 Eur/t . Tiek buitiniams tiek dujų vartotojams, tiek ir šildymui skirtam kurui. Iš vienos tonos naftos dujų ir dujinių angliavandenilių gaunama 12,9056 MWh (12,9056 MWh/t), padalinę akcizo mokestį 304,1 Eur/t iš 12,9056 MWh/t gauname 23,56 Eur/MWh. Tokia atsiras prievolė mokėti už vieną MWh. Tuo tarpu gamtinėms dujoms, tiekiamoms buitinių gamtinių dujų vartotojams, bus taikomas NULINIS akcizo tarifas, o gamtinėms dujoms, naudojamoms šildymui, bus taikomas tik 1,08 Eur/MWh (kai dujos nenaudojamos verslo reikmėms) ir 0,54 Eur/MWh (kai naudojamos verslo reikmėms) tarifas. Įdomu, kodėl akcizas įvedamas Lietuvoje, jeigu jo nėra Lenkijoje, Latvijoje. Akcizas netaikomas Čekijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse?

Susidaro įspūdis, kad Lietuvoje tikslingai proteguojama viena verslo grupė (gamtinių dujų tiekėjai) kito analogiško verslo (suskystintųjų naftos dujų tiekėjų) atžvilgiu. Lietuvoje suskystintųjų naftos dujų buitiniams poreikiams vidutiniškai sunaudojama apie 5 tūkstančius tonų per mėnesį, per metus – apie 60 tūkst. tonų. Šiame versle dalyvauja keli tükstančiai dirbančiųjų. Vienas iš verslo sektorių užsiima suskystintųjų naftos dujų išpilstymu / išfasavimu į ivairių dydžių buitinius dujų balionus ir balionų pardavimu. Lietuvoje per mėnesį tap parduodama apie 2000 tonų, per metus – 24 tūkst. tonų. Individualių buitinių dujų vartotojų fizinių asmenų yra apie 1,5 mln. (namų ūkiuose maisto ruošimui, patalpų šildymui), taip pat dujas balionuose naudoja ir juridiniai subjektai (gamybinėse technologijose, patalpų šildymui).

Kitas verslo sektorius turi stacionariai įrengtas talpas suskystintosioms naftos dujoms laikyti / saugoti, iš kurių dujas plačiai naudoja pramonės įmonės stiklo, asfalto, plastmasės, mėsos, paukštienos, pieno gamybai ir kitiems tikslams, taip pat žemės ūkyje, grūdų, kukurūzų, kanapių džiovinimui ir kitiems tikslams, daug stacionarių talpyklų įrengta individualių namų, biurų, visuomeninių pastatų, darželių, mokyklų, savivaldybių pastatų šildymui ir per mėnesį sunaudojama apie 3000 tonų, per metus – 36 tūkst. tonų suskystintųjų naftos dujų. Metinė vidutinė suskystintųjų naftos dujų kaina (gamintojas AB „ORLEN Lietuva“) yra apie 640 Eur/t, pridėjus numatytą akcizo mokestį – 367,96 Eur (kaina su PVM) – gaunama 997,96 Eur/t, t. y. kaina didės 58 proc., o tuo pačiu turės ir nemažą įtaką visos Lietuvos pramonės gaminių savikainai. Populiariausias 21 kg balionas dujų Lietuvos gyventojui pabrangs apie 8 Eur. Šiuo metu parduodamas rinkoje už 15 Eur, planuojamas pabrangimas viršija 53 procentų! Gal kas matė GEROVĖS VALSTYBĖS kūrėjo reakciją šiuo klausimu? Ar vėl sakys – nieko nemačiau, nieko negirdėjau, niekas nesakė ir bendrai, ko jūs iš manęs norite? Aš juk nesakiau, kad GEROVĖS VALSTYBĘ per penkerius metus sukursiu! Gerovė man, o vargai – jums?

Lieka apgailestauti, kad Vilniaus komikai, kurie vis dar balsuoja už Lietuvos naikintojus Tėvynės sąjungą – Lietuvos krikščionis demokratus, Liberalų sąjūdį bei Laisvės partiją, nebeturės jokios galimybės minti į kaimuką pas savo babą ir valgyti skanaus močiutės pyrago, nes jų babos jau neįpirks dujų! Kartu atkreiptinas dėmesys, kad tai labai gerai apgalvota vertelgų „Ignitis“ su ministru Dainiumi Kreiviu užmačia, kaip priversti žmones atsisakyti dujų ir pereiti prie jų brangios elektros energijos, taip visus Lietuvos žmones paverčiant zombiais ir narkomanais, priklausančiais nuo valdžios malonės.