Raimundas Lopata. Tęstinis „Europos strateginės autonomijos“ pavyzdys Lietuvoje

Šis peržengiantis visas raudonas linijas Lietuvos kariuomenės vado pareiškimas beveik nesulaikė jokios viešos reakcijos, diskusijų.

O V. Rupšys nebandė pasitaisyti, neatsiprašė JAV generolo. Taigi, tai, matyt, taps nauja Lietuvos gynybos politikos JAV atžvilgiu norma. Lietuvos kariuomenės vadui priekaištaujant, kad JAV generolai užsiima lobizmu, vertėtų atidžiau pasižiūrėti į save. Pateiksiu vieną pavyzdį. Informacija yra vieša, niekas net nesislapsto, nes gal galvoja, kad ir tai jau yra nauja norma – neskaidrumo toleravimo.

Neseniai Vilniuje vykusioje aukšto rango saugumo konferencijoje, kurią globojo Premjerė, Kariuomenė ir Krašto apsaugos ministerija, buvo ir vienas, ir vienintelis privatus rėmėjas, ir partneris – Darius Antanaitis, įmonės „Ostara“ vadovas. D. Antanaitis nuo 2015 m. viešai prisistato ir kaip „Boxer“ atstovas Lietuvoje, tuo pačiu turintis artimus ryšius su „Boxer“ gamintoja Vokietijos ARTEC įmone, kurios akcininkės yra „Krauss-MaffeiWegmann“ ir „Rheinmetall“. 88 šarvuotų pėstininkų kovos mašinų įsigijimas už beveik 400 mln. eurų buvo didžiausias įsigijimas Lietuvos kariuomenės istorijoje.

Nepaisant visų šio pirkinio skandalų, vėlavimosi, ir, nors pirma visa partija „Boxer“ – „Vilkų“ dar nepristatyta, Lietuvos KAM ir Kariuomenė šiuo metu derasi bei planuoja pirkti dar virš šimto papildomų „Boxer“. Sakoma, kad išeities nėra, negi nutrauksi pradėtus pirkimus. 2015 m. socialdemokratų ir Dalios Grybauskaitės priimtas sprendimas investuoti į santykius su Angel Merkel Vokietija bei į ES „strateginę autonomiją“ turės ilgalaikes Lietuvos kariuomenės aprūpinimo pėstininkų kovos mašinomis pasekmes. „Boxer'ių rėmėjai dabar visada turės argumentą, kurį sunku patikrinti ar paneigti, kad nepaisant, kad pirkinys kol kas pilnai neveikia, „važiuoti“ gali, o pakeisti jį į kitą neapsimoka, nes atsiras „nesuderinamumas“. Taigi, D. Antanaitis turės už ką remti bei globoti Lietuvos Kariuomenės saugumo konferencijas ir ateityje.

Jei koks nors vaistų gamintojas remtų Sveikatos ministerijos veiklą, o po to gamintojo vaistai gautų valstybės kompensacijas, ar gydytojai, išrašantys gamintojo vaistus, važiuotų į brangias turistines keliones, organizuojamas gamintojo, kaip tai atrodytų?

Tai nėra kaltinimas verslininkui D. Antanaičiui, pristatomam dar ir karo ekspertu, be atstovavimo sėkmingai ir naudingai dirbančio, kuriant karinį bagį „Krampus“, jei jis daro tai, kas jam KAM yra leidžiama. Kai Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos vadovams yra gerai, kad Vokietijos gamintoja, kuri dar nepristatė ginkluotės, pirktos už 385 mln., ir su kuria jau deramasi dėl naujo šimtamilijoninio kontrakto, per savo atstovą ir jo firmą finansuoja KAM veiklą, tai prie ko čia verslininkai, jei jie pasidalina gautais sėkmės mokesčiais, komisiniais ar pelnais? Ypač, jei Lietuvos kariuomenės vadas preventyviai dar užsipuola JAV generolus, kad šie netrukdytų prisidėti prie ES „strateginės autonomijos“ be JAV.

Jei atsakingos valstybės institucijos nevengtų atsakomybės, STT galėtų pateikti savo rekomendacijas KAM ir Kariuomenei, kaip derėtų elgtis tokiose potencialiai neskaidriose situacijose. O Seimas, kad sustiprintų ginkluotės įsigijimo priežiūrą ir skaidrumą, galėtų paskirti specialų ombudsmeną, kuris turėtų įgaliojimus nepriklausomai vertinti visus, kad ir slapčiausius KAM pirkimus, ir teikti savo išvadas Seimui ir visuomenei, kad ginkluotės pirkimai, organizuojami ir įgyvendinami KAM politinės vadovybės ir vieno iš KAM departamentų, be reikalo nemažintų pasitikėjimo Kariuomene.