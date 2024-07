Orinta Leiputė ir Tadas Vinokuras. Penkios priežastys, kodėl Dulkys turėtų būti atstatydintas jau šiandien

1. A. Dulkio inicijuota reforma tapo žlugdančia našta pacientams ir sveikatos bendruomenei

Nuo pirmosios vadovavimo dienos ministras A. Dulkys ieškojo būdų, kaip „optimizuoti“ sveikatos sritį. Ir štai gimė sveikatos įstaigų tinklo reforma, kurios liūdnai pagarsėjusios pasekmės – skyrių, ligoninių uždarinėjimas bei medikų masinio pasitraukimo iš darbo atvejai – privertė visą Lietuvą krūpčioti. Tačiau ar žinojote, kad ši liūdnai pagarsėjusi reforma net nebuvo tinkamai paruošta įgyvendinti? Tikrai taip. Antai, Valstybės kontrolė (VK) nustatė, kad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) net nepajėgė parengti pagrindžiančio dokumento, kuriame būtų surašyti planuojamos pertvarkos tikslai, kryptys bei konkretūs veiksmai, kurie leistų šią reformą įgyvendinti. Maža to, VK konstatavo, kad sveikatos įstaigų pertvarka yra vykdoma aklai, t. y. be tinkamo komunikavimo su sveikatos priežiūros įstaigomis, be paruoštų poįstatyminių aktų ir t. t. Antai, pažvelkite į Klaipėdos ligoninių sujungimo atvejį – tai bene ryškiausias pavyzdys, iliustruojantis akivaizdžią kompetencijos SAM stoką. Nors perduodant Klaipėdos universitetinę ligoninę SAM valdymui ekspertai reikalavo A. Dulkio kuo skubiau vykdyti įstaigos finansų auditą, ministras atsisakė tai daryti. Ir dabar turim tai, ką turim: ligoninę, kurios milijoninės skolos darosi tiesiog nevaldomos. Tai – milijonai, kuriuos turėsime sumokėti mes visi, t. y. mokesčių mokėtojai. Keista, kad praeityje buvęs auditorius A. Dulkys nesupranta elementarių atsakingos administracijos klausimų.