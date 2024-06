Remigijus Motuzas ir Tadas Vinokuras. Konservatorių užmojis uždaryti regionų gimnazijas – kelias į pragaištį

Be švietimo kokybės regionuose kritimo ir didelių reformos įgyvendinimo kaštų taip pat turime galvoti ir apie blogėjančią demografinę situaciją Lietuvoje, t. y. privalome atsakyti į klausimą, kaip ši reforma paveiks šeimų apsisprendimą kurti gyvenimą atokesnėse Lietuvos vietovėse. Nereikia būti aiškiaregiu, kad suprastum, jog šeima, matydama, kad švietimo paslaugos tolsta, nenorės atokesnėje vietoje planuoti savo gyvenimo. Šeimos paprasčiausiai kurs savo gyvenimus ten, kur galimybės gauti gerą išsilavinimą jų vaikams bus garantuotos. Tad peršasi išvada: jeigu neatsisakysime tokių Vyriausybės reformų, regionai toliau tuštės. Vyriausybė neįvertino ir realių savivaldybių galimybių pertvarkyti gimnazijas per tokį trumpą laiką. Nutarimas numato, kad dalis reformos turi būti jau įgyvendinta iki šių metų rugsėjo pirmos dienos. Visiškai akivaizdu, kad didelė dalis savivaldybių paprasčiausiai nespės to padaryti, todėl valdantieji konservatoriai bus priversti atsitraukti. O tai – tik dar vienas įrodymas, kad šios Vyriausybės sprendimai švietimo srityje nėra aptarinėjami su vietos bendruomenėmis.