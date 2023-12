Pirminė ESO vadovų reakcija, švelniai tariant, šokiravo. Viešai buvo dėstomas planas, jog permokas elektros vartotojams ESO grąžins per 15 metų. Maža to, planavo 96 procentus susidariusios skolos grąžinti tik po 10 metų. Tai reiškia ne ką kitą, kaip realų bandymą išsisukti nuo didžiosios dalies skolos gyventojams grąžinimo, nes labai tikėtina, jog per 10 metų laikotarpį dalį pinigų suris infliacija.

Gyventojų permokos buvo vienas iš faktorių, lėmusių gerus ESO veiklos rezultatus, dėl kurių vadovybei išmokėti dividendai. Jei permokos buvo neteisėtos, tai ir dividendai įmonėje išmokėti neteisėtai. Dėl šio fakto socialdemokratai kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Tikimės principingo situacijos vertinimo ir aiškumo. Ex injuria jus non oritur (Iš neteisės teisė neatsiranda).

Tačiau dar labiau aiškumo norisi dėl permokos gyventojams grąžinimo. Jei gyventojas neatsiskaito už elektros tiekimą, jo skola jau po kelių mėnesių perduodama skolų išieškojimo tarnybai, tuo tarpu valstybės valdoma įmonė gali leisti sau skolas žmonėms grąžinti per dešimt ar daugiau metų? Principingą gyventojų palaikymą demonstravome ne tik mes, socialdemokratai, tačiau ir šalies Prezidentas G.Nausėda, raginęs ESO ieškoti būdų, kaip permokėtus pinigus kuo greičiau grąžinti žmonėms.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, atsižvelgusi į visuomenėje kilusį ažiotažą, Prezidento kritiką, Valstybės kontrolės ir Seimo rekomendacijas, prieš keletą dienų paskelbė permokos gyventojams ir verslui grąžinimo grafiką. Grafike numatoma, kad privatiems vartotojams apskaičiuota suma būtų grąžinama ne per 15 metų, kaip anksčiau planavo ESO, o per 2,5 m. Nebuitiniams vartotojams permoka būtų grąžinama per 7,5 m., pradedant antruoju 2024 m. pusmečiu. Kiekvienais kalendoriniais metais planuojama grąžinti po 19,7 mln. eurų.

Yra manančių, jog vidutinė gyventojo permoka finansiškai nėra reikšminga, tačiau mažas pajamas gaunančiam žmogui ir keliasdešimt eurų yra labai didelė suma. Gyventojų pasitikėjimas šalies energetika yra rekordinėse žemumose, todėl nei tai, jog taikant neteisingą metodiką gyventojai permokėjo už elektrą, nei tai, jog permoką ketinta grąžinti per kelioliką metų, prie didesnio pasitikėjimo sektoriumi ir pačia Vyriausybė neveda.

Labai tikiuosi, kad ESO vadovausis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos parengtu permokų grąžinimo grafiku, o Vyriausybės vadovė galiausiai išgirs daugybinius raginimus spręsti energetikos sektoriuje susidariusias problemas. Šalies Premjerė Ingrida Šimonytė turėtų principingai įvertinti D. Kreivio veiklą ir bukai nesilaikyti principo, kad visi Vyriausybės nariai yra puikūs specialistai ir profesionalai.

Nepakeičiamų nėra, o tris metus energetikos sektoriuje vyraujantis ir vis nesibaigiantis chaosas rodo, kad „profesionalas“ D. Kreivys negeba profesionaliai tvarkytis jam priskirtoje ministerijoje. Maža to, ministras atsakomybę vis permeta finansų ministrei G.Skaistei, tad iš esmės nebeaišku, kas šioje vyriausybėje atsakingas už energetiką.

Politinė atsakomybė, kad ir kaip nesutiktų I.Šimonytė ir D.Kreivys, yra neatsiejama nuo politinių procesų ir politinių postų, o sisteminis sektoriaus nesupratimas nėra vienkartinė, netyčinė klaida, dėl kurios galėtum atsiprašyti, atgailauti ir toliau dirbti priskirtą darbą. Kodėl visi, išskyrus Premjerę ir ministrą tai supranta, o pastarieji ne?

Labai tikiuosi, kad mes, socialdemokratai, padėsime šiai Vyriausybei tai susiprasti bei rasime atsakymus į visuomenės keliamus klausimus dėl energetikos sektoriaus veikimo ir skaidrumo, todėl Seime pradėsime parlamentinį tyrimą dėl situacijos energetikos sektoriuje. Tikiuosi, atsakymus į žmonių keliamus klausimus norės išgirsti ne tik Seimo opozicija, tačiau ir dalis valdančiųjų, todėl tokiam tyrimui Seime bus uždegta žalia šviesa. Didelės dalis esamų valdančiosios daugumos parlamentarų ir kitais metais dalyvaus Seimo rinkimuose, todėl į visus, dabar neatsakytus klausimus, atsakymų bus reikalaujama per rinkimus.