Arvydas Sekmokas. Sankcijos BRELL’ui

aA

Šiandien aiškiai matyti, kad Lietuva pasielgė įžvalgiai ir teisingai sustabdydama Baltarusiškų trašų tranzitą. Nepaisant to, kad Lietuva pažeidžia tarptautinę konvenciją, garantuojančią krovinių tranzitą šalims, kurios neturi prieigos prie jūros. Nepaisant to, kad įstatymas, įvertinantis tokio tranzito grėsmę nacionaliniam saugumui, nėra priimtas. Nepaisant to, kad tai atneš šimtamilijoninius nuostolius Lietuvos geležinkeliams ir Klaipėdos uostui. Nepaisant to, kad ES Komisija tokio žingsnio nepasmerkė, bet ir nepalaikė. Sankcijų solidarumas su JAV prisideda prie amerikiečių karinių pajėgų Lietuvoje ir Baltijos kaimynėse sustiprinimo, ir tai yra svarbiausia.