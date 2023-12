Istoriją reikia pradėti nuo Lietuvos elektros rinkos liberalizavimo, kuris, tarsi prakeiksmas, gyventojus lydi jau keletą metų. 2022 m. Seimas, tame tarpe ir mūsų, socialdemokratų balsais, trečiąjį liberalizavimo etapą atidėjo iki 2026 m. sausio 1d.

Į trečiąjį etapą pateko beveik 814 tūkst. vartotojų, kurie per metus sunaudoja iki 1000 kWh per metus. Dalis šių įbaugintų vartotojų nelaukdami trečiojo etapo pradžios pasirinko nepriklausomus tiekėjus, o likę 462 tūkst. vartotojų liko pas visuomeninį tiekėją.

Visus elektros naudotojus versdami pasirašyti elektros tiekimo sutartis su nepriklausomais tiekėjais, politikai net įsigudrino numatyti „baudžiamąjį“ garantinį (brangesnį) tarifą, kuris turėjo būti taikomas tiems elektros naudotojams, kurie nesudaro sutarčių su tiekėjais. Maža to, „baudžiamasis“ elektros energijos tiekimas po 6 mėnesių nepaklusniems vartotojams gali būti bet kada nutraukiamas, o tai reiškia, kad vartotojas visai gali likti be elektros...

Šiuo metu nepasirinkusiųjų elektros tiekėjo vartotojų (iš I ir II etapų), yra apie 40 tūkst. Šie vartotojai už elektros energiją moka pagal Elektros energijos įstatymą, o garantinio tiekimo kaina yra kintanti ir perskaičiuojama kiekvieną mėnesį iš naujo. Pagal atskirą metodiką nustatoma ir visuomeninio tiekėjo kaina, tačiau būna mėnesių, kai garantinio tiekimo kaina yra net mažėsnė nei visuomeninio. Kreiva, keista, nesuprantama ir tikrai ne vartotojams naudinga sistema.

Elektros rinkos liberalizavimo atomazgą reikės spręsti jau naujai Vyriausybei ir Seimo daugumai, nes prievolė pasirinkti nepriklausomą tiekėją atidėta iki 2026 m., Tačiau, tai toli gražu nereiškia, kad ši Vyriausybė gali nieko nebedaryti energetikos sektoriuje.

Tiesą pasakius iš energetikos ministro D. Kreivio nelabai ko ir tikimasi, nes atsakomybė ir kompetencija yra su šiuo ministrui nesusijusios sąvokos. Didžiąją dalį jam adresuotų klausimų ministras kaip karštą bulvę peradresuoja finansų ministrei, todėl kyla natūralus klausimas, už ką atsakingas energetikos ministras ir ar jo reikia išvis? Socialdemokratų manymu, ministras D. Kreivys negali toliau eiti pareigų ir turėjo atsistatydinti dar vakar.

Niekam nekyla nei mažiausios vilties, jog ministras atsistatydins, todėl Seime inicijuojame parlamentinį energetikos sektoriaus tyrimą, kuris turi atsakyti į visus visuomenėje kylančius klausimus. O klausimų yra daug ir pačių įvairiausių, o vyšnia ant torto gali tapti „puikūs“ ESO veiklos rezultatai, pagal, kuriuos galimai neteisėtai išmokėti dividendai.

Nepriklausomai nuo parlamentinio elektros energijos sektoriaus tyrimo proceso ir sėkmės, pastarasis ESO viražas jau pasiekė Generalinę prokuratūrą, kuri ir spręs, kokius ir kada veiksmus atlikti.

Priminsiu, jog skandalinga yla iš maišo išlindo Valstybės kontrolei atlikus tyrimą ir nustačius, kad kelių metų laikotarpiu elektros vartotojai už elektros skirstymo paslaugas ESO permokėjo 160,2 mln. eurų. Kaip Lietuvos socialdemokratų partijos taryboje sakė LR Seimo narys G. Paluckas, geriau jau tuos pinigus būtų kas nors pavogęs, nes tada butų buvę lengva nustatyti kaltus ir tuos pinigus susigrąžinti...

Yra gera ir bloga žinia. Gera – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šią savaitę parengė ESO permokų vartotojams grąžinimo planą ir permoką ESO įpareigoja grąžinti ne per 10 ar 15 metų, o per 2,5 m. gyventojams, per 7,5 m. verslui. O bloga žinia, kad šią permoką per ESO grąžinsime visi mes, Lietuvos elektros naudotojai.

Elektros rinkos liberalizavimas ir ESO permokos – tik ledkalnio viršūnė. Šalies elektros rinkoje vyksta milžiniškos interesų kovos, prieš kurias šalies Vyriausybė – bejėgė, o kenčia – visi šalies elektros vartotojai. Vienintelis būdas spręsti šią situaciją – aktyviai dalyvauti rinkimuose ir rinkti tuos, kurie supranta ir nori ginti vartotojus, o ne didžiąsias korporacijas ir verslus.