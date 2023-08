Visoje Europoje populistai, ypač ideologiškai dešinieji, per pastaruosius rinkimus surinko daugiau balsų, rodo Pew tyrimų centro atliktas tyrimas. 2021 m. Nyderlanduose dešiniosios populistinės partijos surinko apie 16 proc. balsų – tiek balsų nesurinko per beveik dešimtmetį vykusius parlamento rinkimus. Vengrijoje ir Lenkijoje dešiniosios populistinės partijos veržėsi į valdžią ir per pastaruosius du dešimtmečius pasiekė didžiulį laimėjimą. Belgijoje ir Prancūzijoje pastaraisiais metais labai išaugo bendra rinkėjų, remiančių populistines partijas, dalis.

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) mokslininkai Eglė Butkevičienė ir Vaidas Morkevičius teigia, kad populizmas, greta kitų veiksnių, daro nemažą įtaką bendrai demokratijos kokybei. Populistinei ideologijai būdinga pasaulį matyti dviejų spalvų – juodą ir baltą, sukurti priešpriešas, visuomenę skirstyti į „mes“ ir „jie“.

E. Butkevičienė atkreipia dėmesį, kad Europoje, ypač Prancūzijoje, Austrijoje, Nyderlanduose bei kitose šalyse, radikalus dešinysis populizmas sulaukia nemažo rinkėjų palaikymo, kas gali būti nusivylimo valdančiaisiais padarinys.

Dešiniuosius populistus Europoje vienija neigiamas požiūris į seksualines mažumas bei jų teises, pastebi V. Morkevičius, pabrėždamas, kad šioje neigiamoje „priešų“ stovykloje greta seksualinių mažumų dažnai atsiranda ir imigrantai, kitos tautybės žmonės, kitos religijos šalininkai, elitas ar dabartinė valdžia. Kaip pastebi Klaipėdos universiteto mokslininkas Karolis Jonutis (2021), pasipriešinimas homoseksualių asmenų teisėms buvo vienas pagrindinių Lietuvos šeimų sąjūdžio klausimų, kai vėliau „Covid-19“ pandemija šį klausimą laikinai nustūmė į šalį.

Lietuvoje, regis, populistinių partijų šiuo metu nėra, tačiau, anot K. Jonučio (2018), viena ryškiausių – Drąsos kelio partija, patekusi į Seimą ir turėjusi „visus populistinio diskurso formavimosi etapus, pradedant demokratiniu reikalavimu, antagonizmu tarp „žmonių“ ir institucinės sistemos, ir baigiant tuščiu „teisingumo“ signifikantu, apimančiu visą populistinę lygiavertiškumo grandinę“. V. Morkevičius pastebi, kad šalyje politikams labiau būdinga demagogija, menkai pagrįstų pažadų dalijimas. Vis dėlto, atskirų populistų, kuriems būdingas „kitokių“ menkinimas, regis, Lietuvoje netrūksta, o ir artėjant Prezidento ir Seimo rinkimams populistinių jėgų gali rastis vis daugiau.

Nūdieną populistai griebiasi koneveikti gėjus, žydus ir migrantus, apskritai, pernelyg didelį dėmesį liberaliosioms teisėms, siūlydami rinkėjams alternatyvą – atsigręžimą į „tikrąsias“ Lietuvos vertybes, „rimtesnes problemas“, mažiau dėmesio skiriant „antraeiliams“ dalykams, kuriems pastaraisiais metais buvo pernelyg daug dėmesio, susitelkiant į Lietuvos „tikrųjų“ vertybių puoselėjimą, bet tuo pačiu pamirštant, kad tikrosios Lietuvos vertybės įtvirtintos Konstitucijoje, o joje – Europinė Lietuvos geopolitinė kryptis.

Kaip pastebi Irmantas Jarukaitis ir Gintaras Švedas (2019) „Lietuvos Konstitucija yra tipiška revoliucinė konstitucija, priimta žlugus totalitariniam režimui“, tačiau unikali tuo, kad savarankišku konstituciniu aktu Konstitucijoje įtvirtintas konstitucinis narystės Europos Sąjungoje (ES) ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijoje (NATO) imperatyvas. Jei taip, tuomet Lietuvos pasirinkimas ES yra neatsiejamas nuo pagarbos liberaliosioms vertybėms, tarp kurių ir tos, kurioms priešinasi Lietuvos populistai.

Populistinės jėgos gimsta, kai nėra dialogo tarp visuomenės, kai tradicinės politinės jėgos „bendrojo gėrio“ labui imasi ignoruoti, o galiausiai, pasitelkdamos demokratines institucijas, neigti kitokių pažiūrų egzistavimą.

Beldimasis į rinkėjų nė kuo nepagrįstus įsitikinimus, sužadinant ir kurstant jų fobijas, taip poliarizuojant visuomenę – vienas būdų patraukti žiniasklaidos dėmesį, pakurstyti esą visuomenėje būtinas diskusijas, kurių pagrindas yra diskriminacija, įsitikinimas, kad Europines vertybes galima pritaikyti selektyviai. Vis dėlto populistinės jėgos gimsta, kai nėra dialogo tarp visuomenės, kai tradicinės politinės jėgos „bendrojo gėrio“ labui imasi ignoruoti, o galiausiai, pasitelkdamos demokratines institucijas, neigti kitokių pažiūrų egzistavimą.

Visuomenės apklausos rodo rinkėjų nusivylimą Seime esančiomis politinėmis jėgomis, kurios nepateisino lūkesčių, o tai juos gali paskatinti ieškoti alternatyvų tarp populistų, pasiryžusių mesti iššūkį status quo, – iš skandalų neišbrendančiai valdančiajai daugumai, kurios arogancija ir negebėjimas įgyvendinti rinkiminių pažadų, regis, suerzino net ir jos pačios rėmėjus. Vis dėlto, ar rinkėjai rems naujas populistines jėgas, pavyzdžiui, Lietuvos šeimų sąjūdį, kaip anuomet Drąsos kelią, nėra aišku. Lyginant su 2016 ir 2020 metų Seimo rinkimais, regis, lietuviai linkę remti nuosaikesnes politines jėgas. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininkė Jogilė Ulinskaitė (2021) pastebi, kad populistine raiška išsiskiriančios politinės jėgos nei 2016, nei 2020 metais į Parlamentą nepateko.