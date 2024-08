Užkalnis. Bėda – ne „Contribee“, o infantilių jaunuolių startapų kultūra

Viskas primena tai, kas vyko prieš ketvirtį amžiaus, kai 2000 metais sprogo interneto burbulas (vadinamasis „Dot-com Bubble“), kur į kvailus, naivius, apgailėtinus interneto projektus be stuburo ir be minties pasaulyje buvo lengvabūdiškai sukišti investuotojų milijardai ir mažiau nei vienas procentas tais laikais garsių megasumanymų yra žinomi arba veikia šiandien. Tie, kas anuomet suko šias varkes, dabar yra penkiasdešimtmečiai su trupučiu (mano amžiaus), daugelis sugebėjo šiek tiek susitaupyti iš auksinio lietaus ir kai kurie net nekilnojamąjį turtą nusipirko Londone ir Niujorke, bet šiaip viskas atrodė lygiai taip pat, kaip gaujai beždžionių išdalijus granatas ir išleidus jas prie prekybos centro: daug garso ir klyksmų, didžiuliai materialiniai nuostoliai ir niekas nesupranta, kaip čia apskritai tai galėjo įvykti ir kam to reikėjo.