Naujosios Vilnios Tarptautinių Santykių Ir Politikos Mokslų Institute pirmadienis buvo ne darbo diena. Mes žinojome, kad rezultatai dar ne viskas. Tiesiog Lietuvoje negali būti, kad viskas taip nuobodžiai baigsis. Ir, žinoma, kaip visada, mes buvome teisūs.

Marčiulionio istorinis indėlis

Rinkimus įdomius padarė Šarūnas Marčiulionis, paskutinę sekundę, su sirena, per visą aikštę metęs EP mandatą ir pataikęs tiesiai Jakeliūnui į kišenę. Marčiulionis laimėjo. Bet į EP nevažiuos. Tai yra milžiniškas nuostolis Europai. Dar didesnis nuostolis Lietuvai. Ir didelė neteisybė.

Marčiulionis yra garsiausias Europos sporto eksportuotojas Amerikoje. Jis jiems išvežė Euro step’ą.

Po to šį judesį pradėjo naudoti ištisos krepšininkų kartos. Dwyane`as Wade`as, Manu Ginobili, Chrisas Paulas, Giannis Antetokounmpo, Ricky Rubio ir daugelis kitų nieko gyvenime nebūtų pasiekę, jei ne Š. Marčiulionio atvežta krepšinio inovacija.

Jei jis gautų po 10 centų už kiekvieną Euro step’ą, kuris buvo atliktas po to, kai jis baigė karjerą, tai… Nausėda, Mauricas, Mačiulis, Kuodis, Jakeliūnas ir daugelis kitų visą karjerą galėtų skaičiuoti ir ginčytis, kokia čia iš tikrųjų suma išeina, kokia viso to įtaka BVP ir ar 10 centų ne per mažai, ir ar tai neturėtų būti nacionalinė vertybė.



Žodžiu. Esmę supratot. Kietas Marčiulionis. Ir iki galo neįvertintas. Mano nuomone, vien dėl savo išradimo jis nusipelno mažiausiai Europos komisaro kėdės.

Tačiau dabartinis švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komisaras yra kažkodėl vengrų teisininkas vardu Tiboras Navracsicsas – populisto Viktoro Orbano draugelis iš ultradešiniosios „Fidesz“ partijos. Ką jis tokio padarė dėl mūsų kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto? Nieko negirdėjau. Šarūnas gi amžiams įrašė priežodį „euro“ į Amerikos sporto istoriją.

Pagalvokite apie tai labai ilgai ir atsakingai.

Geriausias įžaidėjas Lietuvos istorijoje

Š. Marčiulionis NBA lygoje paprastai žaisdavo atakuojančio gynėjo pozicijoje. Lietuvos rinktinėje įžaidėjų stoka yra baisesnė negu normalių vyrų Lietuvoje apskritai (moterys pritars). Marčiulioniui, kiek aš jį atsimenu, dažnai tekdavo žaisti įžaidėjo pozicijoje rinktinėje. Ne iš gero gyvenimo. Crossover’io karalius Timas Hardaway žaidė už „Warriors“, bet Lietuvos paso neturėjo.

Nepaisant įžaidėjo karjeros rinktinėje, tokio assist’o kaip šiemet, jis dar nebuvo atlikęs. Po šių metų EP rinkimų Š. Marčiulioniui turi būti suteiktas naujas titulas – jis turi būti pripažintas geriausiu visų laikų Lietuvos įžaidėju.

Joks Chomičius ir Kalnietis – kurie, kaip žinia, dalinasi 1–2 vietas visų laikų geriausių sąraše – negali lygiuotis į derinio išpildymą, kurį šiemet pademonstravo Š. Marčiulionis. Pikenrolas su Jakeliūnu buvo atliktas nepriekaištingai.



Kas nubraižė šitą derinį? Matyt, mes niekada nesužinosime. Daugelis tikriausiai mano, kad tai buvo Ramūnas. Bet turint galvoje, kokias chaotiškas mintis jis dėstė viešojoje erdvėje, gali kilti abejonių, ar tokioje būsenoje treneris tikrai gali nubraižyti tokią atakos schemą.

Kita vertus, treneris sulaukia dėmesio, kai komanda pralaimi – tuomet jis kaltas. O kai komanda laimi, visi laurai – žaidėjams. Vis dėlto šiek tiek gaila trenerio. Gal ir nusipelnė dėmesio ir plojimų. Ech.

Prarastos galimybės

Man, kaip rinkodaros ir komunikacijos guru, ypač skaudu dėl to, kad mes praleidome puikią progą išnaudoti Euro step’o pradininko įvaizdį tam, kad primintume visai Europai, kad už Atlanto, žodis „euro“ yra siejamas su lietuviška pavarde. Jau nebus antraštės „Marčiulionis is eurostepping to the European Parliament“. Dėl to liūdna ir skaudu.

Aš nenoriu nieko kaltinti. Aš suprantu, kad kultūros komiteto pirmininkas galbūt geriau žino, kas bus geresnis kultūros, sporto, jaunimo ir t. t. komisaras. Man sunku vertinti. Ypač dėl to, kad nebegaliu ramiai galvoti. Nes mano svajonė sudužo į šipulius. Panašiai jaučiausi, kai Jasikevičius tritaškį į JAV krepšį prametė.

Tačiau nepaistant to, kad dabar man žiauriai liūdna, aš šaukiu: pakeiskite savo sprendimą!

Važiuokite į Europos Parlamentą!

Mums reikia dėmesio. Lietuva turi aiškiai parodyti, kaip pakeitusi Amerikos sportą, pagerino Europos įvaizdį. O Europai reikia, kad tarp visų tų kosmonautų atsirastų bent vienas nusipelnęs ir blaiviai mąstantis.

Šarūnai, kamon!