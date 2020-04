O mes ir nežinom.

Kol spoksojom į dėžę, kurioje alkoholio ministeris, pamiršęs mein kamph su gliancinių žurnalų puslapiais, valandų valandas zombino visus žvilgsniu, skrybėle, uniforma, tonomis kiniškų respiratorių, kurie tinka tik vaikams, ir šimtais tūkstančių greitųjų testų, kurie gal niekam netinka, nežinojom, kad visiems Sveikatos apsaugos ministerijos valstiečiams algos praėjusį ketvirtį padidintos net 1 089 eurais.

Su koronos priedais viceministrai ir kancleris dabar ima po 5 714 eurų. Maždaug tiek, kiek gauna pats premjeras ir daugiau nei ima Vyriausybės kancleris. Papildomas tūkstantis – tik už tai, kad turi skaidrumą ir darną mums garantavusios LŽVS parūpintą gerą kėdę.

O mes ir nežinom, kad tuo pat metu gydytojams ir slaugytojoms, dirbantiems koronaviruso židiniuose, priedų mokėjimo tvarka dar nenustatyta. Tik netyčia sužinom, kad šv. Velykų proga Veryga medikams pabandė nukirpti net ir galimybę užsidirbti papildomai savo laisvalaikio ir šeimos sąskaita.

Su koronos priedais viceministrai ir kancleris dabar ima po 5 714 eurų. Maždaug tiek, kiek gauna pats premjeras ir daugiau nei ima Vyriausybės kancleris. Papildomas tūkstantis – tik už tai, kad turi skaidrumą ir darną mums garantavusios LŽVS parūpintą gerą kėdę.

Pandemijos metu demokratinių šalių lyderiai atsisakė dalies atlygio medikų naudai. Švedijos kunigaikštytė Sofija nuėjo dirbti savanore į ligoninę. „Visokia valytoja“, anot kultūringos valstietės, Seimo Sveikatos komiteto pirmininkės.

O mes ir nežinom, kad mūsiškiai apie tai nenori net pagalvoti.

Tūkstančiai žmonių ir verslų aukoja medikams, kad tie gautų nors vieną papildomą vienkartinę apsaugos priemonę. Tūkstančiai savanorių talkina medikų apsauga besirūpinančiai „Laisvės TV“ ir senjorams, negaudami už tai nė cento, o papildomus tūkstančius skaičiuoja SAM vierchai.

Tie patys, kurie pusantro mėnesio įtikinėjo tautą, kad esam geriausiai ES pandemijai pasiruošusi šalis. Iš ko, kaip žinoma, išėjo šnipštas. Esam tik didžiausią medikų procentą apkrėtusi šalis.

Žmonės piktinasi seimūnų algomis ir nežino, kad dvigubai naudingiau yra būti kokiu ministerijos nouneimu. Sėdi sau užpečky, skaičiuoji, kaip žūsta medikai koronaviruso minų laukuose ir lauki, kol į tavo sąskaitą įkris papildomi 1 089 eurai.

Kadangi visi indai – Veryga, jo viceministrai ir kancleris, gudručiai surpliai ir gaižauskai, gydytojai, savanoriai – susisiekia, tai kad ir kiek tūkstančių Veryga bepridėtų savo šešelgiams, visuose induose vandens lygis bus toks pat. Tik fizika, ir jokios apgaulės.

O mes ir nežinom, kad tai – ne cinizmo viršūnė, tik susisiekiančių indų dėsnis.

Kadangi visi indai – Veryga, jo viceministrai ir kancleris, gudručiai surpliai ir gaižauskai, gydytojai ir savanoriai – susisiekia, tai kad ir kiek tūkstančių Veryga bepridėtų savo šešelgiams, visuose induose vandens lygis bus toks pat. Tik fizika, ir jokios apgaulės.

„Mano tikslas – paskatinti kūno audinių pokyčius. Organizmas netiesiogiai pajungiamas aukštesnei jėgai ir darosi ištvermingas“, – zombina rusus Kašpirovskis. Mūsiškio teleseansų tikslas irgi ne iš kelmo spirtas – pakelti sufeilintus jo paties ir partijos reitingus. Bent jau taip porina jo ponas.

Verygos hipnozės seansai, transliuojami visų televizijų ir portalų (tokio paklusnaus atsidavimo į šarlatano rankas net ir Kašpirovskis Rusijoje nebegali tikėtis), daliai rinkėjų-pacientų padėjo atsikratyti priklausomybės etiniams vaistams, o 10-15 proc. staiga pajuto, kad kaustantis rūstus alkoholio ministerio žvilgsnis pagerino jų politinę regą ir klausą.

Nešvarios rusiškos salietros stumdytojas ne be pagrindo tvirtina, kad tauta pradeda suprasti, kokį puikų ministerį turime.

Perfrazuojant JAV buvusios valstybės sekretorės M. Albright žodžius apie Serbijos diktatorių Miloševičių, kuris – koks sutapimas – taip pat buvo psichiatras, jis iš prigimties buvo užsispyręs, o būdamas žalvalstietis įprato manyti, kad kaip ekstremalios padėties viršininkas visiems turi primesti savo valią. Jei netikit, paklauskit, kodėl Latvijoje galima už pinigus bet kam pasidaryti koronaviruso testą, o Lietuvoje – ne?

O mes ir nežinom, kaip gerai pandemijoms buvo pasiruošę paauksuoti SAM dinderio mušėjai. Tačiau kur dingo tas gražusis ministerio 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 899? Kodėl per 9 mėnesius niekas iš jo taip ir neužgimė?

Matyt, turėdamas galvoje ir šį svarbų faktą, spaudos konferenciją apie nieką surengęs Prezidentas paleido XXI a. vertą kalambūrą, kad „koronavirusas mus įmetė į XXI amžių, o mes norim ropoti atgal į XX amžių“.

Ką tokio XXI a. labui nuveikė valstiečių Kašpirovskis, be to, kad ta pačia gyvačių kerėtojo intonacija kasdien kabina makaronus mažutėliams? Už ką buvo verta paauksuoti SAM šešelgius tuo metu, kai šimtai tūkstančių šalies žmonių jau antras mėnuo – be darbo ir įprastų pajamų?

Prieš 9 mėnesius, atsiliepdama į Europos Komisijos raginimą rengtis gripo pandemijai, Alkoholio ministerija surašė pasirengimo gripo pandemijai 2019−2023 m. programą. Daugiau kaip 100 konkrečių punktų – kas už ką atsakingas, ką pirkti, rengti personalą, ligonines.

Štai keletas punktų. Tokie pat puikūs kaip ir kolchozų transparantai Gegužės 1-osios parade:

4.Pagal kompetenciją organizuoti ir (ar) dalyvauti įvairaus tipo pratybose, skirtose pasirengti gripo pandemijai, remtis jų rezultatais tobulinant pasirengimą pandemijai. 5. Sudaryti antivirusinių vaistų ir asmens apsaugos priemonių atsargų rezervą. 6. Sukaupti būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, atsargas pagal Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašą. 8. Užtikrinti greitą ėminio pristatymą iš NVSPL į regioninę referentinę laboratoriją naujo gripo viruso potipiui nustatyti ir (ar) patvirtinti. 23. Patikrinti sveikatos sistemos pasirengimą valstybės ir savivaldybių lygiais pagal PSO kontrolinį sąrašą, nustatyti trūkumus ir numatyti jų šalinimo priemones. 26. Aprūpinti sveikatos priežiūros įstaigas asmens apsaugos priemonėmis. 78. Įvertinti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus valdyti ar lokalizuoti gripo pandemiją ir, jei reikia, juos padidinti. Teisės akto tekstas čia.

O mes ir nežinom, kaip gerai pandemijoms buvo pasiruošę paauksuoti SAM dinderio mušėjai. Tačiau kur dingo tas gražusis ministerio 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 899? Kodėl per 9 mėnesius niekas iš jo taip ir neužgimė?

Įsakymas Nr. 899 bus įprasta tvarką nugulęs į stalčių. Kaip kasdien nugula iš gydymo įstaigų prievartaujami skaičiai. O jūs įsivaizduojate, kas būtų buvę, jei SAM būtų įvykdžiusi bent dalį to, kas pernai suplanuota?

Valstiečių politinė katastrofa – ne kitaip. Nei tau didvyriškai valdyti ekstremalios padėties, nei strimgalviais permokėti už nekokybiškas apsaugos priemones, nei šmėžuoti kasdien telike. O ir po tūkstantį prisimesti už dinderio mušimą nebūtų kaip. Gydymo įstaigos ir medikai, merai ir ministerijos pasiruošę, apsaugos priemonių iš anksto užpirkta.

Nė pro kur su dirbtinio medaus didvyriškumu. Tautai ir žiniasklaidai nuobodu. Reitingai ant dugno. Juokai juokais, bet jei jau kalbam apie pasiruošimą, tai kaip ten su tomis jodo tabletėmis, kurias premjeras dar vasarą žadėjo nupirkti tam atvejui, jeigu kas su Astravu? Turbūt seniai jau suštabeliuotos „Agrokoncerno“ valstybiniam sandėly, šalia rusiškos salietros maišų?

Cile, a, Cile, įjunk televizorių, o tai staiga jie ims ir pasakys, kad jodo tabletės jau seniai išdalytos, o mes ir nežinom.