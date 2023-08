Liudas Dapkus

Visa tai gali atrodyti kažkur toli ir nelabai aktualu, bet jei naudojatės „Facebook“ ir „TikTok“, o filmus žiūrite per „Apple“ „Amazon“ ar „Netflix“, jūs irgi jau esate to sparčiai greitėjančio proceso dalis. Kuriama nauja sistema, kuri pakeis milijardų gyvenimus ir nušluos ištisas industrijas vietoj jų sukurdama kažką dar neregėto ir nebūtinai gražaus. Besiruošdami šitai revoliucijai IT milžinai įnirtingai apsipirkinėja ir ruošiasi didžiojo pyrago dalyboms. To pyrago sudėtinės dalys – tai jūs, aš, visa skaitmeninė žmonija.