Kaip demokratai priėmė lemiamą sprendimą: už uždarų durų požiūriai išsiskyrė kardinaliai

„Be abejo, pas juos yra problemų, bet vis dėlto, jeigu ponas Ramūnas Karbauskis – žmogus, turintis nemažų interesų – nedalyvauja, Seime jo nėra, tai iš principo, jeigu reikia rinktis tarp to, kas sumažintų grėsmes valstybei, žalą saugumui, reikėtų pagalvoti apie „valstiečius“. <...> Asmeniniai santykiai [su jais], be abejo, yra įtempti, bet, aš manau, tai galima praryti. Jeigu jau norima įgyvendinti programą be reputacinių pasekmių valstybei ir pačiai partijai, reikėtų pagalvoti apie „valstiečius“, tai būtų vienintelis variantas“, – vertino V. Bakas.