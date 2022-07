Melagingas teiginys: vakcinose yra vaikams pavojingo gyvsidabrio

Vaizdo siužete teigiama, kad vakcinose yra gyvsidabrio, ypatingai daug jo – vakcinose, kurios skirtos vaikams. Tačiau – tai melas. Anksčiau vakcinose buvo naudojamas tiomersalis – konservantas, kuris buvo naudojamas kai kuriose vakcinose. Jis pagamintas iš tiosalicilo rūgšties ir gyvsidabrio. Paprastai tariant, buvo naudojamas tam, kad vakcinos nesugestų, ypač jei buteliuke būdavo kelios vakcinos.

Tiomersalyje esantis gyvsidabris yra organinis junginys, vadinamas etilgyvsidabriu. Dideliais kiekiais gyvsidabris gali pažeisti nervų sistemą ir inkstus. Aplinką užteršiantis gyvsidabrio junginys yra vadinamas metilgyvsidabriu, ir tai NĖRA tas pats gyvsidabris, kurio būdavo kai kuriose vakcinose.

Tačiau šiuolaikinėse, Europoje naudojamose vakcinose, gyvsidabrio junginių nebėra.

Melagingas teiginys: mes esame purškiami „chemtreilais“

Sąmokslo teorija, kad iš lėktuvų purškiamos pavojingos medžiagos – vadinamieji „chemtreilai“ nėra nauja. Ji „Melo detektoriuje“ jau paneigta – pavyzdžiui, ČIA ir ČIA.

Šiame video teigiama, kad esą nors „chemtreilus“ vyriausybės neigė, dabar pristatė „geoinžineriniai aerozoliai“, kas, video autorių teigimu, yra „chemtreilai“, kuriais žmonėms purškiamos nuodingos medžiagos. Visų pirma, siužete neįvardijama nei kas pristatė, nei kada pristatė – todėl sunku nustatyti informacijos šaltinį. Tačiau iliustracijai naudojama Lidso universiteto schema.

University of Leeds schema © Ekrano nuotr.

Iš tikrųjų, ši schema nieko bendro su „chemtreilais“ neturi. Ji paimta iš 2014 m. University of Leeds mokslininkų geoinžinerinio projekto, kuriuo siekiama surasti būdų, kaip sustabdyti klimato kaitą. Paveikslėlyje pavaizduotos idėjos, kaip mokslininkai siūlo tai padaryti.

Viena iš idėjų – „Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering (arba SPICE)“. Jos esmė, į atmosferą paleisti sulfatinių aerozolių, dėl kurių daugiau saulės šviesos iškeliautų į kosmosą. Tai yra procesas, kuris ir taip natūraliai nutinka Žemėje – pavyzdžiui, išsiveržus ugnikalniui. SPICE projekto idėja žmonių sveikatai nėra pavojinga.

Melagingas teiginys: Barackas Obama apdovanotas Nobelio taikos premija po mėnesio po inauguracijos

Siužete teigiama, kad buvęs JAV prezidentas Barackas Obama gavo Nobelio taikos premiją praėjus vos mėnesiui po inauguracijos. Tačiau tai – melas.

B. Obama inauguruotas 2009 m. sausio 20 d., o Nobelio premijų laureatai paprastai skelbiami spalį. Taigi B. Obama Nobelio taikos premijos laureatu paskelbtas 2009 m. spalio 9 d.

Kaip pranešime spaudai teigė Nobelio premijos komitetas, prezidentas įvertintas už „už nepaprastas pastangas stiprinti tarptautinę diplomatiją ir tautų bendradarbiavimą. Komitetas ypatingą svarbą skyrė Obamos vizijai ir darbui dėl pasaulio be branduolinių ginklų.“

Melagingas teiginys: Vatikano teleskopo pavadinimas – „Luciferis“

Siužete teigiama, kad Vatikano teleskopo pavadinimas yra „Luciferis“. Tačiau tai – netiesa: Vatikano observatorija neturi tokio teleskopo.

Tačiau Vatikano observatorija turi tyrimų centrą Arizonos universitetui priklausančioje Stewardo observatorijoje. Vieno iš ten esančių teleskopų, kuris nepriklauso Vatikanui, pilnas pavadinimas yra „Large Binocular Telescope Near-infrared Spectroscopic Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research“. Kadangi astronomai nuolat ieško dėmesį atkreipiančių pavadinimų, iš šio ilgo pavadinimo pirmųjų raidžių sudėliojo akronimą L.U.C.I.F.E.R.

Kai visuomenėje pasirodė ši žinia, ir kai paaiškėjo, kad mokslininkai dalinasi tuo pačiu tyrimų centru su Vatikanu, pavadinimą buvo nutarta pakeisti į LUCI dar 2012 m.

Todėl, remiantis aukščiau paneigtais teiginiais, „Melo detektorius“ konstatuoja, kad vaizdo siužete skleidžiamas melas.