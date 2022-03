„Facebook“ socialiniame tinkle išplatintas daugiau nei minutės trukmės vaizdo įrašas, kuriame matyti juodaodžių jaunuolių grupė, angliškai skanduojanti „Leiskite mums vykti namo“ (ang. „Let us go home“). Šis vaizdo įrašas buvo pasitelktas propagandai skleisti, tvirtinant, esą studentai įstrigo Sumų mieste dėl „ukronacių“ kaltės, o Ukrainos pajėgos, neišleisdamos civilių gyventojų iš miesto, naudoja juos kaip gyvuosius skydus.

Kas žinoma apie vaizdo įrašą?

Atlikus atvirkštinę vaizdų paiešką paaiškėjo, kad šis įrašas buvo nufilmuotas kovo 5 d., kai Sumuose įstrigę studentai iš Nigerijos surengė protestą, reikalaudami gražinti juos namo. Protesto metu buvo girdėti šūkiai „Leiskite mums vykti namo“, keli studentai juos kalbinusiems žiniasklaidos atstovams skundėsi kiekvieną dieną girdintys sprogimus, turintys leisti laiką slėptuvėse, be to, pabrėžė, kad hosteliuose, kuriuose yra apsistoję, nėra vandens, elektros, trūksta maisto.

Vasario 24 d. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje šiaurės rytuose su Rusijos Federacija besiribojantys Sumai tapo karo veiksmų erdve. Praėjusią savaitę, kovo 8 d., žiniasklaida pranešė apie oro antskrydžių metu šiame mieste žuvusius civilius asmenis.

Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrė ir Sumų valstybiniame universitete studijuojantys studentai iš Nigerijos. Protesto metu prieš kameras jie aiškino nenorintys tapti karo aukomis, šalyje, su kuria mažai ką turi bendro.

Vis dėlto, skirtingai nei teigiama Rusijos veiksmus palaikančių asmenų žinutėse, studentai neminėjo Ukrainos nacių, jiems neva neleidžiančių palikti miesto, ir netvirtino, kad humanitarinius koridorius blokuoja Ukrainos pajėgos.

Kaip pranešė „BBC“, studentai pasakojo, kad miestą palikti sudėtinga dėl to, kad mieste nustojo veikti geležinkelis, o dauguma kelių arba buvo sugriauti Ukrainos kovotojų, siekiant sulaikyti priešą, arba užblokuoti Rusijos pajėgų. Be to, Rusija atsisakė skelbti paliaubas ir leisti civiliams saugiai palikti miestą, todėl Ukrainos vadovybė negalėjo rizikuoti gyvybėmis ir išleisti žmonių.

Vieno Sumų mieste įstrigusio studento liudijimu, Nigerijos ambasada Rusijoje pasiūlė studentams evakuotis į Rusiją, tačiau toks siūlymas nebuvo sutiktas palankiai. „Dauguma studentų teisėtai atmetė šią idėją. Rusija yra priešas“, – žurnalistams pasakojo studentas.

Studentams pavyko palikti Ukrainą

Vis dėlto, situaciją galiausiai pavyko išspręsti. Kovo 8 d. Nigerijos užsienio reikalų ministras Geoffrey Onyeama savo „Twitter“ paskyroje paskelbė apie prasidėjusią studentų evakuaciją iš Sumų miesto.

„Džiaugiamės ir jaučiame didžiulį palengvėjimą, kad mūsų Nigerijos studentų evakuacija iš Sumų prasidėjo. Jie yra mūsų mintyse ir maldose, nes leidžiasi į labai ilgą ir pavojingą kelionę į saugią vietą. Dievu mes tikime!“, – rašė G. Onyeama. Ministras taip pat dėkojo Ukrainos vadovybei už parūpintus autobusus studentų evakuacijai.

Delighted and mightily relieved that the evacuation of our Nigerian students from Sumy has commenced. They are in our thoughts and prayers as they undertake the very long and hazardous trip to safety. In God we trust!@NigeriaGov@MFA_Ukraine — Geoffrey Onyeama (@GeoffreyOnyeama) March 8, 2022

1/2 A million thanks to the Government of Ukraine @MFA_Ukraine for providing the buses, Sewa International Europe @herambk, and @Sewa_intl @sewauk_official for their amazing facilitation and coordination.... — Geoffrey Onyeama (@GeoffreyOnyeama) March 8, 2022



Kovo 12 d. G. Onyeama „Twitter“ paskyroje pasirodė dar viena žinutė, kuria informuojama, kad beveik 300 studentų, daugiausia gyvenusių Sumų mieste, buvo evakuoti iš Vengrijos sostinės Budapešto į Nigeriją.



1/2 Evacuated today to Nigeria, from Budapest, 300 mostly Sumy based Nigerian students. Thanks be to God!

Throughout the evacuation process, the leadership of our Ambassadors to Ukraine, ... — Geoffrey Onyeama (@GeoffreyOnyeama) March 12, 2022



Kaip pranešė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereshchuk, kovo 8 d. atvėrus veikiantį humanitarinį koridorių, iš Sumų miesto pavyko evakuoti 5000 žmonių. Iki tol, kovo 5 – 7 dienomis net ir susitarus suteikti civiliams galimybę saugiai palikti miestą, kuriame vyksta karo veiksmai, Rusija nenutraukė ugnies, todėl saugi evakuacija nebuvo įmanoma.

Išvados

Sumų mieste protestuojantys studentai netvirtino, kad juos mieste laiko Ukrainos naciai. Protestas buvo skirtas atkreipti sprendimų priėmėjų dėmesiui į sunkias ir pavojingas sąlygas, su kuriomis karo metu turi taikstytis iš užsienio į Ukrainą atkeliavę studentai. Rusijai pasiūlius atverti studentams kelią iš Ukrainos į Rusiją jie atsisakė tai padaryti nurodydami, kad ši šalis yra agresorė. Galiausiai studentams pavyko saugiai palikti karo zoną po to, kai Ukrainos ir Rusijos pajėgos paskelbė laikinas paliaubas. Per kelias valandas trukusį ugnies nutraukimą iš Sumų, Ukrainos ministro pirmininko pavaduotojos teigimu, išvyko 5000 žmonių. Anksčiau to padaryti nepavyko dėl to, kad Rusijos pajėgos tęsė kovos veiksmus, nepaisydamos susitarimų užtikrinti civiliams galimybę palikti karo zoną.