Sklinda melagingi gandai apie tai, kad Brazilija atsisako skiepų nuo COVID-19

Brazilija atsisakė vakcinos nuo COVID-19.

Melagingu socialiniame tinkle „Facebook“ patalpintu pranešimu šio straipsnio rašymo metu jau buvo pasidalinę 652 žmonės. Žinutės autorius tvirtino, kad Brazilija nusprendė atsisakyti 15 milijonų dozių vakcinos, nes, Brazilijos nuomone, vakcina neatitinka minimalių kriterijų. Šis pranešimas sulaukė didelio palaikymo – dauguma komentatorių džiaugėsi menamu Brazilijos sprendimu neskiepyti gyventojų. Tačiau ši informacija neteisinga, mat šalis šį pirmadienį, sausio 18 dieną, sėkmingai pradėjo vakcinacijos nuo COVID-19 programą.

Kaip sausio 19 dieną pranešė Brazilijos CNN, vakcinacija jau pradėta federalinėje teritorijoje ir visose 26 šalies valstijose. Pirmiausia skiepijimas pradėtas didžiausiame šalies mieste San Paule Kinijos įmonės „Sinovac“ kurta vakcina „CoronaVac“. Šiuo metu Brazilijoje naudoti patvirtintos dvi vakcinos – Kinijos „Sinovac“ ir Oksfordo Universiteto kartu su „AstraZeneca“ sukurtos vakcinos.

Pastarosios, tiesa, šaliai dar reikės šiek tiek palaukti, nes žadėta vakcinų siunta iš Indijos buvo atidėta Indijos vyriausybei nusprendus pirmiausia išsiųsti vakcinas kaimyninėms šalims ir svarbiausiems partneriams.

© Zuma Press / Scanpix

Kodėl Brazilija nepasirinko Lietuvoje jau naudojamos ir gerokai efektyvesnės „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcinos? Palyginti, jos efektyvumas, tyrimų duomenimis, po antros dozės siekia 95 proc., kai, tuo tarpu, „Sinovac“ vakcina tik per plauką įgyvendino Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) iškeltą veiksmingumo reikalavimą ir pasiekė 50,38 proc. efektyvumą, o „AstraZeneca“ kurta vakcina trečiojo etapo bandymuose pademonstravo 70,4 proc. efektyvumą.

Esminės priežastys yra kelios – pirmiausia, Brazilijos vyriausybė, kaip žiniasklaidai pasakojo „Pfizer“ Brazilijos padalinio atstovai, taip ir nepateikė oficialaus atsakymo dėl vakcinos pirkimų, nors derybos ir vyko.

„BBC Brasil“ patalpintame straipsnyje buvo akcentuojamas aiškaus planavimo trūkumas, vyriausybės uždelsimas. Vis dėlto, pagrindinė priežastis, kodėl Brazilijos valdžia delsė duoti aiškų atsakymą „Pfizer“ greičiausiai buvo sudėtingas vakcinų transportavimas. „Pfizer“ vakcinai pervežti ir laikyti reikalinga itin žema temperatūra ir preciziškas jos išlaikymas, kad šalčio tiltas nebūtų suardytas. Deja, tokias vakcinos transportavimo sąlygas Brazilijai įgyvendinti būtų buvę sunku, be to, nesulaukus vyriausybės atsakymo Brazilija atsidūrė „Pfizer“ vakcinų gavėjų sąrašo gale, taigi, šaliai būtų reikėję per ilgai laukti savo eilės.

Nepaisant šių trukdžių, kaip informuoja vietos žiniasklaida, kol kas skiepijimas nuo COVID-19 šalyje patvirtintomis vakcinomis vyksta sėkmingai.

Kaip ir daugumoje kitų šalių, Brazilijoje žmonės bus vakcinuojami laikantis tam tikros tvarkos – pirmiausia skiepo sulauks sveikatos priežiūros specialistai ir į rizikos grupę patenkantys asmenys.

Nors norint paskiepyti žmogų Brazilijoje reikalingas skiepijamo asmens sutikimas, skiepai šalyje vadinami privalomais. Nepaskiepyti reikiamais skiepais vaikai negali mokytis viešose šalies mokyklose, taip pat nepasiskiepijus negalima pretenduoti į valstybės tarnybą.

Brazilijos vyriausybė nusprendė apribojimus taikyti ir atsisakantiems skiepytis nuo COVID-19, nepateikus pateisinamos priežasties. Nesutikusiems skiepytis gali būti taikomos baudos, apribojimai patekti į tam tikras vietas, taip pat, jeigu žmogus nepateikė jokios priežasties, kodėl atsisako skiepo, po įspėjimo jis gali netekti darbo. Įvesti tokius apribojimus nuspręsta dėl to, kad individualūs asmenų sprendimai dėl skiepo neturėtų kenkti visuomenės sveikatai.

Remiantis šia informacija galima teigti, kad internete pasirodę gandai apie tai, kad Brazilija atsisako skiepų nuo COVID-19, yra melagingi. Šalyje jau patvirtintos dvi vakcinos nuo naujojo koronaviruso, o skiepijimas pradėtas sausio 18 dieną.