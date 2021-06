„Brighteon.com pateiktame vaizdo įraše klausykitės, kaip moteris aiškina, kad korporacijos, su kuriomis ji bendradarbiauja, puikiai žino, jog asmenys, paskiepyti nuo Vuchano koronaviruso (Covid-19), greičiausiai mirs per ateinančius trejus metus, todėl reikės greitai užpildyti darbo vietas“, – rašoma portale paranormal.lt pasidalintame straipsnyje (aut. past. – kalba netaisyta).

Toliau šiuos melus bandoma pagrįsti išgalvotomis neva prancūzų virusologo, Nobelio premijos laureato Luc Montagnier išsakytomis mintimis, kad „tiems, kurie jau buvo paskiepyti, nėra jokios vilties ir jokio galimo gydymo“.

Pirmiausia, nėra nė vienos priežasties, kodėl reikėtų tikėti brighteon.com patalpintame vaizdo įraše kalbančia moterimi. Vaizdo įraše ši moteris neprisistato, taigi, nėra aišku, ar ji apskritai susijusi su įdarbinimo paslaugomis, kaip pati teigia, be to, jos teiginiai, esą įmonės kuria „įpėdinystės“ planus, nes COVID-19 vakcinos per kelis metus pražudys jų gavėjus, negrindžiami jokiais moksliniais tyrimais ar kitokiais įrodymais. Taigi, visame vaizdo įraše pasakyta informacija greičiausiai tėra šios moters fantazija.

Klaidinančio vaizdo įrašo kadras © Ekrano nuotr.

Visų šiuo metu patvirtintų naudoti COVID-19 vakcinų veiksmingumas ir saugumas buvo įrodyti didelės apimties klinikinių bandymų metu. Šiais bandymais įrodyta, kad vakcinos yra saugios naudoti žmonėms ir daugiausia sukelia taip pat ir kitoms vakcinoms būdingus silpnus šalutinius poveikius, tokius kaip skausmas dūrio vietoje, nuovargis, karščiavimas ar raumenų skausmas. Paprastai šios reakcijos praeina per keletą dienų po injekcijos suleidimo.

Daugelyje pasaulio šalių egzistuoja specialios sistemos, skirtos pranešti apie vakcinų ar kitų medicininių preparatų sukeltus šalutinius poveikius. Europos Sąjungos šalyse ši spontaniškų pranešimų sistema vadinasi „EudraVigilance“, Jungtinėse Amerikos Valstijose – VAERS, Jungtinė Karalystė naudojasi „Geltonųjų kortelių“ ataskaitų sistema. Visose šiose sistemose užfiksuoti pranešimai kruopščiai ištiriami, įsitikinama, ar tikrai dėl vieno ar kito šalutinio poveikio kalta vakcina. Per šias sistemas gaunama informacija padeda įvertinti preparatų saugumą, informuoti apie naujai aptiktus šalutinius poveikius.

Taigi, nėra jokių priežasčių tvirtinti, kad COVID-19 vakcinos sukeltų rimtą žalą žmonių sveikatai – klinikinių bandymų metu tokia žala nebuvo įrodyta, be to, vakcinų saugumui užtikrinti pasaulio valstybės skiria didžiulius resursus.

Maža to, tame pačiame straipsnyje pateikiama informacija iš kitame portale – naturalnews.com – pasidalinto teksto, kuriame iškraipomos prancūzų virusologo Luc Montagnier citatos.

Straipsnyje, pavadintame „Visi paskiepyti nuo COVID mirs – perspėja prancūzų virusologas“, pateikiamas grubiai sumontuotas Nobelio premijos laureato, ŽIV atradėjo L. Montagnier interviu vaizdo įrašas. Peržiūrėjus dviejų minučių vaizdo įrašą akivaizdu, kad dalis jo iškarpyta ir sumontuota, praleidžiant dalį informacijos. Be to, šiame vaizdo įraše, skirtingai nei teigiama straipsnyje, nenuskamba nė vienas perspėjimas, kad paskiepytiems nuo COVID-19 žmonėms gresia mirtis.

Kadras iš interviu su dr. Luc Montagnier © Ekrano nuotr.

L. Montagnier interviu kalba apie, kad COVID-19 vakcinos neva neabejotinai paskatins naujų žymiai pavojingesnių viruso mutacijų atsiradimą, todėl visuotinis skiepijimas buvo didelė klaida. „Melo detektorius“ jau rašė apie tai, kad, nors teoriškai reiškinys, vadinamas nuo antikūnų priklausomu infekcijos ,,sustiprinimu“ (angl. andibody dependent enhancement, ADE) gali įvykti ir yra įvykęs skiepijant kitomis vakcinomis, praktiškai mokslininkai šią teoriją, kalbant apie COVID-19 vakcinas, atmeta, nes iki šiol skiepijant nuo COVID-19 toks reiškinys neaptiktas. Iš tiesų, atliekant klinikinius vakcinų bandymus pastebėta priešinga ADE reakcija – pasiskiepijus liga ne stiprėja, o, atvirkščiai, mažėja kritinių COVID-19 ligos atvejų ir hospitalizacijų skaičius.

Taigi, nors virusologas L. Montagnier interviu ir suabejojo visuotinės vakcinacijos nuo COVID-19 teikiama nauda, jis netvirtino, kad „visi paskiepyti nuo COVID mirs“ ar kad „tiems, kurie jau buvo paskiepyti, nėra jokios vilties ir jokio galimo gydymo“. Šios citatos mokslininkui priskirtos melagingai ir nėra autentiškos.

Remiantis šia informacija, „Melo detektorius“ vertina teiginius, esą visi paskiepyti nuo COVID-19 mirs per kelis metus, todėl didžiosios pasaulio kampanijos jau kuria „įpėdinystės“ planus, ieškodamos darbuotojų kaip melagingus. Taip pat melagingos ir prancūzų virusologui Luc Montagnier priskiriamos citatos apie vakcinuotiems žmonėms gresiančią neišvengiamą mirtį.