Platina melą apie neva mįslingai mirusio „Nord Stream“ sprogimų tyrėjo, pažadėjusio atskleisti tiesą, mirtį

Švedijos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Ericas Ulssonas, pažadėjęs pasauliui atskleisti tiesą apie "Nord Stream" sprogimą ir apkaltinęs specialiąsias tarnybas bandymu pasisavinti pirminius pakrančių apsaugos tarnybos dokumentus, buvo rastas negyvas savo namuose. Oficialiais duomenimis, jam įgėlė bitė ir iš karto sukėlė alerginę reakciją bei anafilaksinį šoką.

Melas. Pranešimai apie neva Švedijos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Erico Ulssono, pažadėjusio atskleisti tiesą apie „Nord Stream“ sprogimus yra melagingi. Tikrasis Švedijos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas yra Mats Ljungqvistas, o sprogimus tyrinėjančios tarnybos patvirtino nieko nežinančios apie vyrą vardu Ericas Ulssonas. Norvegijoje gyvena žymus jūrų tyrinėtojas vardu Erikas Olsenas, kurį interneto vartotojai sumaišė su melagingų žinučių herojumi, tačiau šis vyras nėra susijęs su „Nord Stream“ tyrimu ir yra gyvas ir sveikas.

Socialinių tinklų vartotojai pirmoje spalio mėnesio pusėje dalinosi pranešimais apie Švedijos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Erico Ulssono, neva tyrinėjusio „Nord Stream“ sprogimo aplinkybes ir pažadėjusio atskleisti tiesą, kas iš tiesų įvyko prie dujotiekio, mirtį įgėlus bitei. (ČIA)

E. Ulssonas, pasak žinute pasidalinusių asmenų, kritikavo specialiąsias tarnybas pasisavinus svarbius dokumentus, galinčius daryti įtaką tyrimui.

Panašūs pranešimai buvo platinami ir kitomis kalbomis, pavyzdžiui, kartvelų, vokiečių, prancūzų, tik juose mirusiojo vardas užrašytas kiek kitaip – Erik Olsen.

Vokietijos faktų tikrinimo organizacija Deutsche Presse-Agentur, siekdama išsiaiškinti, kas buvo žinutėse minimas E. Olsenas, susisiekė su Švedijos prokuratūra ir Kopenhagos policija, tiriančiais „Nord Stream“ dujotiekio sprogimų aplinkybes. Abi institucijos patvirtino, kad vyras tokiu vardu ir pavarde jiems nėra žinomas, o Švedijos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas yra Mats Ljungqvistas.

Be to, pastebėtas ir keistas žinute pasidalinusių „Twitter“ vartotojo elgesys. Spalio 8 d. „Twitter“ vartotojas pseudonimu „Remco van Velzen“ pasidalino žinute olandų kalba (ČIA), kurioje kalbama apie neva „Nordstream“ dujotiekio sprogimus tyrinėjusio E. Olseno mirtį kartu su nuoroda į interneto svetainę dissident.one, žinomą dėl melagienų ir sąmokslo teorijų skleidimo.

Vėliau tas pats vartotojas žinutę ištrynę ir paaiškino, kad taip pasielgė dėl to, kad pritrūko įrodymų, jog Erik Ollsonas tuo metu dirbo su „Nord Stream“ tyrimu. Visiems jį kritikuojantiems vartotojas paskelbė šaltinį (ČIA), kuriuo rėmėsi – rusiškame socialiniame tinkle „Vkontakte“ paskelbtą žinutę prancūzų kalba (ČIA), kurioje pakartojami iš esmės tie patys faktai apie E. Olseno mirtį bei pridedama pusamžio vyro nuotrauka.

Atvirkštinė vaizdų paieška iš karto parodė, kad nuotraukoje matomas vyras nėra E. Olsenas, tai – buvęs Győr miesto Vengrijoje meras Zsolt Borkai, 2019 m. atsistatydinęs dėl nutekinto sekso vaizdo įrašo (ČIA).

Nė viena Švedijos žiniasklaidos priemonę taip pat nepatvirtino informacijos apie vyrą E. Olseną, kuris galėtų būti susijęs su „Nord Stream“ tyrimu. Žinant tai ir faktą, kad prie tyrimo dirbančių institucijų atstovai taip pat nieko nežinojo apie vyrą tokiu vardu ir pavardę galima daryti išvadą, kad E. Olseno istorija buvo išgalvota.

Vis dėlto, šio vyro vardo ir pavardės minėjimas tokiame kontekste pridarė nemalonumų žymiam jūrų tyrinėtojui Erikui Olsenui. Norvegas tyrinėtojas, pakomentavęs vieną straipsnį internete, „Twitter“ paskyroje sulaukė daugybės reakcijų. Žmonės puolė klausinėti, ar jis nėra miręs „Nord Stream“ tyrėjas ir siųsti nuorodas į, kaip jau išaiškinta, melagingas žinutes apie E. Olseno mirtį. Tyrėjas savo paskyroje turėjo viešai paaiškinti, kad nėra miręs.

Very bizarre Twitter experience: My retweet of a @ForeignAffairs article was noticed & several people mistook me for a Swedish namesake who (supposedly) was in charge of investigating the Nordstream sabotage & died under suspicious circumstances . (1/n)https://t.co/9oX69ykPHy