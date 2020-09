Benamis merginai atidavė paskutinius 20 dolerių, o ji nusprendė suteikti jam antrą gyvenimo šansą internetu surinkdama 400 tūkst. dolerių naujam vyro gyvenimui.

Straipsnis prasideda 27-erių metų merginos Kate McClure istorija. Važiuojant aplankyti draugės į Filadelfiją merginai staiga baigėsi kuras, o šalia įsikūręs benamis vardu Johnas susidomėjo, kas gi čia vyksta. Užkalbinęs merginą vyras netrukus grįžo pilnu benzino baku. Jis kurą nupirko už paskutinius turėtus 20 JAV dol.

Straipsnyje rašoma, kad mergina nepamiršo jai padėjusio benamio ir kelis kartus buvo jo aplankyti – atvežė šiltų drabužių, striukę, maisto.

Priblokšta vyro gerumo ji nusprendė pasinaudoti „GoFundMe“ sistema ir internetu surinkti pakankamą sumą aukų, kad padėtų atsistoti Johnui ant kojų. Vyras prasitarė svajojąs susirasti darbą ir dirbti „Amazon“ sandėlyje. Johno profesinis gyvenimas iki atsiduriant gatvėje buvo labai spalvingas – jis tarnavo jūrų pėstininkų korpuse, dirbo ugniagesiu ir felčeriu.

Klaidinanti istorija patalpinta portale © Ekrano nuotr.

Pradinis K. McClure tikslas, pasak straipsnio, buvo surinkti 10 tūkst. dol. (maždaug 8400 eur.), bet vos per pora dienų ši suma buvo viršyta, kol galiausiai išaugo iki 100 tūkst. dol. (maždaug 84 tūkst. eur.). Nors Johnas neva paprašė liautis rinkus pinigus, nes nenorėjo pasirodyti godus, Kate ir toliau tęsė lėšų rinkimo kampaniją. Straipsnio pabaigoje užsimenama, kad benamio gyvenimas smarkiai pasikeitė ir jam pavyko įsidarbinti „Amazon“ sandėliuose.

Ši istorija galėtų tapti įkvėpimu kitiems daryti gerus darbus, jei tik būtų tikra.

Kas iš tiesų buvo Kate McClure?

Istorijoje minima mergina, neva padėjusi benamiui Johnui, iš tiesų išgarsėjo istorijos, pavadintos „GoFundMe“ apgavystė“ metu. Šiuo metu visi šios istorijos dalyviai laukia jiems paskirtų bausmių – K. McClude kalėjime turės praleisti 4 metus, jos buvęs vaikinas Markas D‘Amico dar laukia teismo nuosprendžio, o benamis Johnas Bobbittas 5 metus įsipareigojo dalyvauti reabilitacijos programoje priklausomiems nuo narkotikų asmenims.

Iš tiesų, istorija apie nutrūkusią kelionę ir už paskutinius dolerius atneštą benzino baką buvo išgalvota. Kaip vėliau teismui prisipažino K. McClure, su J. Bobbittu ji ir jos tuometinis vaikinas susipažino 2017 metais netoli Filadelfijos kazino. Porai reikėjo pinigų skoloms grąžinti ir patenkinti M. D‘Amico aistrą lošimams, todėl trijulė išgalvojo už širdies griebiančią istoriją ir pradėjo rinkti žmonių aukas per internetinę aukų platformą „GoFundMe“.

Kampanija buvo neįtikėtinai sėkminga – daugiau nei 14 tūkst. donorų iš viso pasaulio benamiui paaukojo per 400 tūkst. dolerių (daugiau nei 336 tūkst. eur.). Be to, kad rinko pinigus internetu, trejetas buvo pakviestas ir į nacionalinę televiziją, radijo laidas, kuriose pasakojo savo išgalvotą istoriją.

Johnas Bobbittas, Markas D‘Amico ir Kate McClure © Ekrano nuotr.

Visi trijulės surinkti pinigai per keletą mėnesių buvo iššvaistyti – K. McClure kartu su M. D‘Amico juos išleido kelionėms, apsilankymams kazino, BMW automobiliui, dviem sunkvežimiams, dizainerių rankinėms ir kitoms prabangos prekėms, kai tuo tarpu J. Bobbittas, daug metų kentęs priklausomybę nuo narkotikų, gyveno namelyje ant ratų netoli poros namų ir gautus iš fondo 25 tūkst. leido narkotikams. Tokią istoriją pripažindama savo kaltę pasakojo K. McClure.

Į teisėsaugos akiratį trijulė pateko po to, kai J. Bobbittas porą padavė į teismą už tai, kad pastarieji neva nesidalina jam žmonių paaukotų pinigų. Teisme jis tvirtino gavęs tik 75 tūkst. dol. iš paaukotų 400 tūkst. Atlikus tyrimą „GoFundMe“ sistemoje yla išlindo iš maišo ir išgalvota istorija išaiškėjo.

K. McClure po ilgai trukusio bylinėjimosi prisipažino esanti kalta, tačiau nurodė, kad istorijos sumanytojas ir grupės vedlys, kontroliavęs pinigų srautus, buvo M. D‘Amico. K. McClure buvo paskirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė.

Tuo tarpu J. Bobbittas 5 metus turės dalyvauti reabilitacijos programoje, kurios metu sieks atsikratyti priklausomybės narkotikams. Pažeidus programos taisykles J. Bobbittui teks sėsti į kalėjimą.

Grupės vadeiva įvardytas M. D‘Amico savo kaltumą pripažino paskutinis – praėjusių metų gruodį. Jis pripažino švaistęs žmonių paaukotus pinigus, tačiau atsisakė pripažinti buvęs istorijos sumanytoju ir vedliu. Jei bus pripažinta, kad vyras iš tiesų vadovavo šiai apgavystei, jam gresia 20 metų laisvės atėmimo bausmė, taip pat prasikaltusiajam tektų sumokėti 250 tūkst. dol. (210 193,75 eur.) baudą už sukčiavimą internetu ir dar 250 tūkst. dol. baudą už pinigų plovimą.

Kol D. D‘Amico likimas neaiškus, kitų dviejų istorijos dalyvių bausmės vykdymas atidėtas. Į kalėjimą ir į reabilitacijos įstaigą jie keliaus tik išsiaiškinus, kokį vaidmenį istorijoje suvaidino M. D‘Amico.

Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad internete pasklidusi graudi istorija apie benamį tebuvo sukčių triukas.