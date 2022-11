Teiginiai



Žinutė socialiniuose tinkluose: „Konservatoriai puolė gelbėti griūvančią koaliciją: pritarė nebaudžiamam „žolės“ asmeniniam naudojimui. Taigi, narkotikų įteisinimas – jau čia pat.“



Verdiktas



Šie teiginiai – klaidingi. Įstatymo pataisos, apie kurias kalbama, numato administracinę atsakomybę už disponavimą nedideliu kiekiu kanapių ir jų produktų be tikslo platinti. Šį neteisėta veikla užtrauktų baudą nuo 30 iki 250 eurų nusižengus pirmą kartą ir nuo 250 iki 400 eurų nusižengus pakartotinai. Tai, kad Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė minėtoms įstatymo pataisoms nereiškia, kad bus įteisinti narkotikai. Apie jokias kitas narkotines medžiagas įstatymo projekte nekalbama, be to, juo disponavimas nedideliu kiekiu kanapių ar kanapių produktų nėra įteisinamas, tiesiog atsakomybė už šias nusikalstamas veikas iš baudžiamojo kodekso perkeliama į administracinių nusižengimų kodeksą.



Melo detektoriaus komentaras



Sužinoję apie Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto sprendimą pritarti nedidelio kiekio kanapių ir jų produktų dekriminalizavimo projektui socialinių tinklų vartotojai paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją esą buvo pritarta „nebaudžiamam „žolės“ asmeniniam naudojimui“ ir kad po tokio sprendimo „narkotikų įteisinimas – jau čia pat“.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto balsavimas, apimantis minėtas baudžiamojo ir administracinių nusižengimų kodeksų pataisas, vyko lapkričio 23 d. (ČIA). Jo metu Aušrinės Armonaitės pateiktoms pataisoms buvo pritarta, tačiau šiuose įstatymų projektuose nekalbama apie nebaudžiamą kanapinių produktų naudojimą.

Įstatymo projekte siūloma išbraukti neteisėtą disponavimą nedideliu kanapių ir kanapių medžiagų kiekiu be tikslo jas platinti iš baudžiamojo kodekso ir už šį nusižengimą taikyti administracines nuobaudas. Administracinių nusižengimų kodeksą siūloma papildyti tokiu straipsniu:

711 straipsnis. Neteisėtas disponavimas nedideliu kiekiu kanapių (jų dalių), kanapių aliejaus, kanapių dervos, kanapių ekstraktų ar tinktūrų be tikslo platinti

1. Neteisėtas nedidelio kiekio kanapių (jų dalių), kanapių aliejaus, kanapių dervos, kanapių ekstraktų ar tinktūrų gaminimas, perdirbimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar siuntimas be tikslo platinti,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti taikoma administracinio poveikio priemonė – įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo programose (kursuose).

4. Asmuo, kuris savanoriškai kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicinos pagalbos ar kreipėsi į valstybės instituciją norėdamas atiduoti neteisėtai pasigamintas, perdirbtas, įgytas, laikytas, gabentas ar parsiųstas kanapes (jų dalis), kanapių aliejų, kanapių dervas, kanapių ekstraktus ar tinktūras, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės už šiame straipsnyje numatytus veiksmus.

5. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti kanapių (jų dalių), kanapių aliejaus, kanapių dervos, kanapių ekstraktų ar tinktūrų konfiskavimą.

6. Kokį kanapių (jų dalių), kanapių aliejaus, kanapių dervos, kanapių ekstraktų ar tinktūrų kiekį laikyti nedideliu, nustatoma remiantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis.“

Taigi, atvejais jeigu asmuo sulaikomas su nedideliu kiekiu kanapių ar kanapių produktų ir neturi tikslo jas platinti, jam skiriama administracinė bauda, siekianti nuo 30 iki 250 eurų, o jeigu nusižengimas padaromas pakartotinai, skiriama bauda nuo 250 iki 400 eurų. Visais atvejais iš sulaikytojo konfiskuojamas turimos kanapės ar kanapių produktai.

Jeigu toks asmuo savanoriškai kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas pagalbos arba į valstybės instituciją, norėdamas atiduoti turimas kanapes ar jų produktus, jis atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės. Atleidimas taip pat taikomas, jeigu žmogus, sulaikytas pakartotinai, įsipareigoja dalyvauti nurodytose prevencijos programose.

Taigi, atsakomybės už disponavimą nedideliu kiekiu kanapių ir kanapių produktais be tikslo jas platinti perkėlimas į administracinių nusižengimų kodeksą nereiškia, kad vartojantys kanapes ir jų produktus bus nebaudžiami.

Taip pat nėra jokių įrodymų, kad šis įstatymo projektas atvertų kelią narkotikų įteisinimui, nes jame kalbama tik apie nedidelį kiekį konkrečių medžiagų, be to, disponavimas jomis įvardijamas kaip neteisėtas, už kurį numatomos atitinkamos baudos.