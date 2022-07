Ne, homeopatija negydo vėžio

Portale pateiktas vertimas iš tinklaraščio tkp.at. Svarbu pabrėžti, kad originalaus straipsnio autorė Gabriele Feyerer nėra medikė ar mokslininkė, kuri tyrinėja vėžį ar vėžio gydymą. Kaip ji pristatoma savo knygų e. parduotuvėse – ji yra teisininkė, rašytoja ir žurnalistė. Taigi jos įžvalgas apie vėžio gydymą ir homeopatiją reikėtų vertinti kritiškai – suprantant, kad ji nėra šios srities specialistė.

Straipsnis taip pat parašytas ne moksliniame žurnale, net ne žiniasklaidos kanale, o tinklaraštyje, kuris aktyviai platina su skiepais, pandemija, sveikata ir įvairiomis ligomis susijusią dezinformaciją.

Taip pat svarbu suprasti, kas yra homeopatija. Homeopatija yra laikoma pseudomokslu, nes jos efektyvumas dar niekada nebuvo įrodytas tyrimais.

2015 m. net buvo paskelbta didžiulės apimties metaanalizė, kuri peržiūrėjo 1800 tyrimų, kažkaip susijusių su homeopatija. Analizės autoriai teigė, kad arba tyrimai nebuvo atlikti tinkamai (tai yra, nesilaikant metodologijos), arba jie niekaip neįrodė homeopatijos veiksmingumo.

Nors homeopatija daliai žmonių, kurių sveikatos problemos nėra labai didelės, gali suveikti kaip placebas, visgi dažnai specialistai baiminasi, kad žmonės, prisiklausę homeopatų skleidžiamų apgavysčių, gali pasirinkti šį nepatvirtintą metodą vietoje įrodymais grįstų.

Didžiausia pasaulyje vėžio tyrimų organizacija – „Cancer Research UK“ – savo puslapyje rašo:

Nėra jokių mokslinių įrodymų, kad homeopatija gali apsaugoti arba išgydyti nuo vėžio

Homeopatiniai preparatai gali turėti šalutinių poveikių, kurie gali neigiamai sąveikauti su kitais vaistais



Teigiama, kad tai yra papildoma terapija – jei vėžio pacientas dėl to pasijaus geriau ar taip, kad labiau valdo situaciją. Jei žmonės nutaria juos naudoti, rekomenduojama pasitarti su gydytojais – kad tikrai nepakenktų būklei ar neprislopintų vėžio vaistų veikimo. Be to, 2018 m. tyrimas atskleidė, kad tie, kurie su įprastu vėžio gydymu dar naudojo homeopatinius ar alternatyvios medicinos preparatus, mirė dukart dažniau nei tie, kurie nenaudojo. Todėl pacientams reikėtų būti itin atsargiems.

Todėl, remiantis moksliniais duomenimis, galima teigti, jog informacija, kad homeopatija neva gydo vėžį yra melaginga.