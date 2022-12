Meluoja, jog dėl COVID-19 vakcinos persileidimų skaičius išaugo 4070 proc.

Teiginiai

VAERS (Vakcinų nepageidaujamų įvykių pranešimo sistema JAV – Red.) rodo, kad nuo mRNA vakcinų įdiegimo persileidimų ir negyvų gimusių kūdikių padaugėjo 4070 proc. Tokius skaičius ir diagramas paskelbė portalas paranormal.lt (čia), remdamasis svetainės OpenVAERS.com duomenimis (čia).

Verdiktas

Tokia informacija, kad persileidimų ir negyvų gimusių kūdikių skaičius nuo COVID-19 vakcinos atsiradimo išaugo daugiau nei 4 tūkst. proc., yra melaginga. Pranešimai VAERS sistemoje neįrodo priežastinio ryšio tarp sveikatos sutrikimo ir vakcinos, o vis daugėja įrodymų, kad vakcinacija nuo COVID-19 prieš nėštumą ir nėštumo metu yra saugi, veiksminga ir naudinga tiek nėščiajai, tiek kūdikiui.

Melo detektoriaus komentaras

Portalas paranormal.lt., kuris pranešė, kad po COVID-19 vakcinos įdiegimo persileidimo ir negyvų gimusių kūdikių skaičius išaugo 4070 proc., rėmėsi svetainės OpenVAERS.com pateiktais duomenimis.

Tačiau jie nėra oficialūs – pačioje svetainėje nurodyta, kad ši svetainė yra projektas, kurį sukūrė nedidelė grupė žmonių, patyrusių vakcinos sužalojimus arba turinčių vaikų, patyrusių vakcinos sužalojimus. Šis projektas esą sukurtas padėti kitiems naršyti VAERS įrašus.

OpenVAERS.com skelbia, kad 2021 metais VAERS sistemoje gauti 3379 pranešimai apie persileidimus, o 2022 m. – 1445. 2019 metais tokių esą buvo vos 84.

Neaišku, kokie paieškos kriterijai buvo naudojami ieškant šių apie 4 900 VAERS pranešimų, tačiau JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) atstovė spaudai Martha Sharan naujienų agentūros AP faktų tikrintojams sakė, kad iki šių šių metų rugpjūčio 19 d. VAERS buvo pateikta mažiau nei 1 300 pranešimų apie persileidimą JAV, susijusių su COVID-19 vakcinomis. Dėl kitų vakcinų, pasak jos, JAV buvo kiek daugiau nei 700 pranešimų apie persileidimą.

Pažymėtina ir tai, kad VAERS ataskaitos neįrodo jokio ryšio tarp vakcinų ir nepageidaujamų reiškinių. Apie nepageidaujamą įvykį VAERS sistemai gali pranešti kiekvienas gyventojas.

VAERS yra pasyvi ataskaitų teikimo sistema. VAERS nėra sukurta siekiant nustatyti, ar vakcina sukėlė sveikatos problemų, bet yra ypač naudinga aptikti neįprastus ar netikėtus pranešimo apie nepageidaujamus reiškinius modelius, kurie gali rodyti galimą vakcinos saugumo problemą. Tokiu būdu VAERS gali suteikti CDC ir JAV Maisto ir vaistų kontrolės tarnybai (FDA) vertingos informacijos, kad norint toliau įvertinti galimą saugos problemą, reikia atlikti papildomus tyrimus.

Taigi, VAERS pateiktuose pranešimuose nepatvirtinta, kad reakcijas sukėlė vakcina, arba net nepatvirtinta, kad jie yra autentiški. VAERS duomenys nepatvirtinti, o pranešimų teikimo dažnis svyruoja dėl įvairių veiksnių, įskaitant žiniasklaidos dėmesį tam tikrai ligai ar naujai vakcinai.

Pavyzdžiui, nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2022 m. gruodžio 14 d. Jungtinėse Valstijose buvo paskiepyta daugiau nei 660 milijonų COVID-19 vakcinų dozių. Per tą laiką VAERS gavo 18 007 preliminarius pranešimus apie mirtį (0,0027 proc.) tarp žmonių, kurie gavo COVID-19 vakciną. CDC ir FDA gydytojai peržiūrėjo VAERS pranešimus apie mirtį, įskaitant mirties liudijimus, skrodimą ir medicininius įrašus. Nustatytos devynios mirtys, susijusios su vakcinacija.

Tad padidėjęs VAERS pranešimų skaičius nėra priežasties ir pasekmės įrodymas, o vis daugiau įrodymų pagrindžia tai, kad COVID-19 vakcinos nesukelia persileidimo.

Vieno didelio tyrimo Norvegijoje, paskelbto žurnale „The New England Journal of Medicine“, metu tyrėjai stebėjo beveik 18 500 nėščių moterų, iš kurių apie 4 500 patyrė persileidimą. Mokslininkai nerado ryšio tarp COVID-19 vakcinų ir persileidimo pirmąjį trimestrą rizikos, nepaisant to, ar vakcinos buvo iš „Moderna“, „Pfizer“ ir „BioNTech“, ar „AstraZeneca“ .

JAV atliktame tyrime, kuriame buvo analizuojami daugiau nei 100 000 moterų duomenys ir kuris buvo paskelbtas JAMA, taip pat nustatyta, kad persileidimo rizika per mėnesį nuo mRNR vakcinacijos nesiskiria nuo neskiepytų nėščių moterų.

Tokia pati išvada daroma ir dideliame Kanados moterų tyrime, paskelbtas žurnale „Lancet Infectious Diseases“.

Nėščių moterų, kurios buvo paskiepytos prieš pastojimą arba nėštumo metu, CDC tyrimai taip pat nerado, kad su skiepijimu susijusi persileidimo rizika padidėtų.