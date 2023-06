Teiginiai

Vaizdo įrašas demaskuoja NASA misiją, įrodydamas, kad ji – netikra.

Verdiktas

Melas. Vaizdo įrašas, kuriuo 2019 m. pasidalino pati NASA, buvo sumontuotas, siekiant klaidinti žmones. Originalioje įrašo versijoje nufilmuotas naujų įgulos narių atvykimas į Tarptautinę kosminę stotį ir matomi tik vienodos spalvos uniformomis apsirengę įgulos nariai. Tuo tarpu socialiniuose tinkluose publikuotame vaizdo įraše vaizdų redagavimo priemonėmis buvo įklijuotas nežinomas asmuo, geriantis kavą ir mojuojantis į kamerą. Jo originaliame reportaže nėra.

Melo detektoriaus komentaras

Socialinių tinklų vartotojai pasidalino vaizdo įrašu, kurį savo anketose paskleidė dar 6,8 tūkst. žmonių. Jame užfiksuoti kadrai iš Tarptautinės kosminės stoties, į kurią erdvėlaiviu „Sojuz MS-15“ atvyko 61-osios ekspedicijos „Sojuz“ vadas Olegas Skripočka iš „Roscosmos“, NASA skrydžio inžinierė Jessica Meir ir kosminių skrydžių dalyvis Hazzaa Ali Almansoori iš Jungtinių Arabų Emyratų. Erdvėlaiviui prisišvartavus juos pasitiko stoties vadas Aleksejus Ovčininas iš „Roscosmos“ ir skrydžio inžinieriai Nickas Hague'as, Christina Koch ir Drew Morganas iš NASA, Luca Parmitano iš ESA (Europos kosmoso agentūros) ir Aleksandras Skvorcovas iš „Roscosmos“.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Vaizdo įraše nufilmuotas naujų įgulos narių atvykimas ir replikos apie tai, kaip jiems sekėsi keliauti ir prisišvartuoti. Socialinių tinklų vartotojų dėmesį patraukė apatiniame kairiajame vaizdo įrašo kampe matomas vyras, ramiai geriantis kavą ar arbatą, o vėliau ir džiaugsmingai mojuojantis į kamerą. Skirtingai nei kiti nufilmuoti ekspedicijos dalyviai, jis užfiksuotas be uniformos, visiškai kasdieniais drabužiais. Toks vaizdo įrašas pasitelktas siekiant įrodyti, esą NASA misijos yra melas, o šis įrašas esą tai demaskuoja.

„Melo detektoriui“ pavyko rasti originalią to paties įrašo kopiją. Kaip jau minėta anksčiau, joje vaizduojamas naujų įgulos narių atvykimas į Tarptautinę kosminę stotį. Įrašu „61-osios ekspedicijos įgula prisišvartuoja prie Tarptautinės kosminės stoties“ (angl. „Expedition 61 Crew Docks to the International Space Station“) 2019 m. rugsėjo 26 d. pasidalino „NASA Video“ „Youtube“ paskyra. Jame nėra jokio pašalinio žmogaus kampe, tik misijos įgulos nariai, taigi, akivaizdu, kad įrašas buvo specialiai sumontuotas siekiant skleisti klaidingą informaciją.